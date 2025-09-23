Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött Brüsszelnek: "fanatikusoknak" nevezte a nyugat-európai tisztviselőket

"Tisztán fizikai kérdés"
Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakán adott interjújában kijelentette, hogy Magyarország nem tud lemondani az orosz energiaforrásokról - tudosított a Guardian. A hétfői ENSZ Közgyűlésen tapasztalt európai nyomásra reagálva Szijjártó "fanatikusoknak" nevezte a nyugat-európai tisztviselőket, és azt mondta, hogy "teljesen lehetetlen tényeken alapuló, racionális párbeszédet folytatni a józan ész alapján".
Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj vagy gáz nélkül
- emelte ki.
A külügyminiszter szerint az energiaellátás tisztán fizikai kérdés, majd azt is hozzátette:
szép álom lehet, hogy máshonnan vásároljunk olajat és gázt, de csak onnan tudunk vásárolni, ahol van infrastruktúránk. És ha megnézzük a fizikai infrastruktúrát, nyilvánvaló, hogy az orosz szállítások nélkül lehetetlen biztosítani az ország biztonságos ellátását.
Ugyanakkor azt is elmondta, hogy amíg a Brüsszellel való kapcsolat továbbra is problémás, az Egyesült Államokkal fenntartott viszony jelentősen javult a Trump kormányzat alatt. Hozzátette, hogy Magyarország volt "az egyetlen európai kormány, amely szorított Trump győzelméért...az USA-ra most barátként tekintünk."
Már csak két országot kell meggyőzni
Trump az elmúlt hetekben többször is felszólította az Európai Unió tagállamait, hogy hagyjanak fel az orosz olaj vásárlásával. Azt is kijelentette, hogy csak akkor hajlandó újabb szankciókat bevezetni Oroszország ellen, ha a NATO-tagállamok megegyeznek és leállítják az orosz energiahordozók vásárlását.
A magyar állami tulajdonú MOL-csoport évente mintegy 10-11 millió tonna nyersolajat dolgoz fel a százhalombattai, valamint pozsonyi finomítójában. Ennek jelentős része - egy nemrég kiadott tanulmány alapján 86%-a - még mindig Oroszországból származik. Bár 2022 decemberében az EU legtöbb tagállama leállította az orosz kőolajimportját, bizonyos országok - kitettségüknek köszönhetően - egy "le nem járó" türelmi időt kaptak. Az érintett három ország közül azonban már csak Szlovákia és Magyarország importál orosz kőolajat, miközben Csehország tavasszal bejelentette, hogy az olaszországi TAL vezetéken keresztül érkező kőolajszállítmányok mennyiségét megnövelték és így az orosz importot biztosító Barátság vezetéken a szállítást leállították.
Az EU és Amerika között egyre nagyobb az összhang abban a kérdésben, hogy minél hamarabb véget kell vetni az orosz fosszilis energiahordozók korának Európában. Ezért az EU olyan kereskedelmi korlátozásokat (a mostanában divatos import vámokat) fontolgat, amelyek ellehetetlenítenék az orosz olaj- és földgáz behozatalát, amennyiben nem születik meg az egyöntetű elhatározás a tagállamok részéről. Ezeket egyhangú uniós döntés nélkül is be lehetne vezetni, lehetővé téve más európai országoknak, hogy megkerüljék Magyarország és Szlovákia ellenállását.
Legutóbb Lindsey Graham, Trump szövetségese, aki egyben Ukrajna egyik legnagyobb támogatója Trump környezetében, azt írta:
az orosz olaj vásárlása most gyakorlatilag Magyarországra és Szlovákiára korlátozódik. Remélem és elvárom, hogy hamarosan lépéseket tesznek a vérontás befejezése érdekében. Ha nem, következményeknek kell és fognak következni.
Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook
