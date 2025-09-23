Trump nagy bejelentést tett az autizmusról: kiakadtak a szakértők

Donald Trump hétfői fehér házi sajtótájékoztatóján határozottan kijelentette:

A Tylenol szedése nem jó. Kimondom. Nem jó.

Az amerikai egészségügyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az acetaminofent (paracetamolt), a Tylenol és több mint 600 másik gyógyszer hatóanyagát kerülni kellene a terhesség korai szakaszában, kivéve magas láz esetén.

Ez jelentős fordulat a közegészségügyi irányelvekben, hiszen számos orvosi szervezet, köztük az Amerikai Szülész-Nőgyógyászok Kollégiuma is biztonságosnak tartja ezt a hatóanyagot. Az adminisztráció bejelentette, hogy az FDA frissíteni fogja a gyógyszer címkézését, és levelet küldenek minden orvosnak az országban.

Trump emellett kiemelte a leucovorint – egy rákgyógyszerek mellékhatásainak kezelésére használt szert – mint potenciális autizmus-kezelést. Kisebb gyermekcsoportokon végzett korai vizsgálatok

biztató eredményeket mutattak a beszédfejlődésben, bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy nagyobb tanulmányokra van szükség.

Az elnök „történelminek” nevezte a bejelentéseket, de orvosok, tudósok és autizmus-érdekvédők éles kritikával fogadták azokat. Sokan aggódnak, hogy a figyelmeztetések miatt a várandós nők még betegség esetén is elkerülhetik a Tylenolt, vagy a szülők megfelelő orvosi felügyelet nélkül próbálkozhatnak a leucovorinnal.

Vad dolog ez. Lazán bánnak a tényekkel, hogy kapcsolatot mutassanak, ahelyett, hogy felelősségteljes tudományos munkát végeznének

– nyilatkozta Colin Killick, az Autistic Self Advocacy Network ügyvezető igazgatója.

Theresa Miskimen Rivera, az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnöke aggodalmát fejezte ki a közvéleményt elérő ellentmondásos üzenetek miatt. Arra ösztönözte az embereket, hogy beszéljenek orvosukkal, mielőtt döntést hoznának a gyógyszerszedésről. Az adminisztráció bejelentéseit „nagyon, nagyon korainak” nevezte.

Trump a rendezvény során többször is figyelmeztette a várandós nőket, hogy kerüljék a Tylenolt, és ne adják újszülötteknek, miközben nyíltan elismerte, hogy messzebbre megy, mint amit az orvosi tanácsadók és tudósok támogatnának. „Ez azon alapul, amit érzek” – mondta egy ponton. A Kenvue, a Tylenolt gyártó vállalat hétfői közleményében kijelentette, hogy a kutatások szerint a gyógyszer nem okoz autizmust: „A tények azt mutatják, hogy több mint egy évtizednyi szigorú kutatás, amelyet vezető orvosi szakemberek és globális egészségügyi szabályozók is támogatnak, megerősíti, hogy nincs hiteles bizonyíték az acetaminofen és az autizmus közötti kapcsolatra.”

Az autizmus-kezdeményezés Trump és Robert F. Kennedy Jr., egészségügyi és humánszolgáltatási miniszter közös projektje, mindketten

régóta aggódnak az autizmus-diagnózisok növekedése miatt az Egyesült Államokban, és gyakran hivatkoznak megcáfolt állításokra, amelyek szerint a betegség összefügg a védőoltásokkal.

A rendezvényen Trump több alkalommal is érintette a védőoltások témáját, arra buzdítva az amerikaiakat, hogy ne adassák be a hepatitis B vakcinát csecsemőknek, és „osszák el” a különböző védőoltásokat különböző időpontokra – egy olyan megközelítést, amelyet az orvosi csoportok nem javasolnak.