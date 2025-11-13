Nagyot változik az életünk 2026-ban – rengeteg új szabályhoz alkalmazkodhatunk

Az Európai Unió 2026-ban számos új szabályozást vezet be, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a vállalatokra. Ezek a változások iparágtól függetlenül érintik mind a nagyvállalatokat, mind a kis- és középvállalkozásokat. A szabályozások hátterében jellemzően az EU zöld és digitális átállást célzó stratégiái állnak, de a társadalmi igazságosság és az átláthatóság erősítése is fontos szerepet kap.
Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb uniós rendeleteket és irányelveket, amelyek 2026-ban biztosan hatályba lépnek, és bemutatjuk, milyen új kötelezettségeket rónak a cégekre, illetve milyen üzleti hatásokkal járhatnak.
Karbonvám a határon: indul a szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (CBAM)
2026-ban élesben indul az EU új klímapolitikai eszköze, a szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Ennek lényege, hogy bizonyos, EU-n kívülről behozott termékeknél a behozatal során meg kell fizetni a termelésükhöz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás utáni „karbonvámot”. A CBAM célja a „szénszivárgás” megakadályozása, vagyis hogy az európai ipar versenyképességét megóvják azoktól az olcsóbb importtermékektől, amelyek gyengébb környezetvédelmi előírások mellett készülnek.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen változások jönnek a zöld szabályoknál?
- Milyen új adatszolgáltatásra készülhetnek a cégek?
- Mi lesz a dolgozói bérszabályokkal?
