Új jegybanki prognózis érkezett: még kisebb lehet az idei GDP-növekedés
Új jegybanki prognózis érkezett: még kisebb lehet az idei GDP-növekedés

Érdemben nem változott a Magyar Nemzeti Bank gazdasági képe - ez körvonalazódik a közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank az idén még kisebb, 0,6%-os GDP-növekedést vár, az infláció 4,6%-os lehet.

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó gazdasági értékelését. Azonban a mai kamatdöntés után már (a szokásoknak megfelelően) megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.

Az infláció

A Magyar Nemzeti Bank szakértő csapata szerint az idén az éves átlagos infláció 4,6% lesz. A legutóbbi, júniusi Inflációs jelentésben még 4,7%-os pénzromlási ütemet jelzett előre a jegybank, ez azonban csak korlátozottan vethető össze a mostanival, hiszen akkor még augusztusi, most novemberi árrésstop-kivezetéssel készült a projekció.

Jövőre 3,8%-os inflációra számít az MNB a júniusi 3,6%-os prognózis helyett. Ám itt is kérdéses az új szám relevanciája, hiszen hiába számol a jegybank a jogszabályt követve november végi árrésstop-megszűnéssel, szinte mindenki biztosra veszi, hogy a választásokig velünk marad az adminisztratív árszabályozás.

GDP-növekedés

A jegybank az idén már alaposan lehúzta a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásait. Decemberben még (az előrejelzési sáv közepét nézve) 3,1%-os GDP-bővülésre számított, márciusban már csak 2,4%-ra, júniusban pedig 0,8%-ra. Azóta a növekedési kilátások nem nagyon változtak, ezt mutatja, hogy a 2025-ös friss előrejelzés 0,6%, vagyis már csak minimálisan mozdult lefelé. Igaz, ez is azt mutatja, hogy

a jegybank semmi olyat nem látott az elmúlt három hónapban, ami növekedési szempontból optimistábbá tette volna, sőt.

A kis mértékű lefelé húzást a mezőgazdasági terméseredmények magyarázhatják.

Jövőre 2,8% lehet a gazdasági növekedés, júniusban ugyanennyit várt az MNB.

