A magyar gyógyszerhatóság cáfolja Donald Trumpot
Bár Donald Trump amerikai elnök szerint a paracetamol összefüggésbe hozható az autizmussal, a  Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ezt most cáfolta a 24.hu-nak.

A Trump-adminisztráció új, vitatott egészségügyi ajánlásokat tett közzé az autizmussal kapcsolatban: óva intett a Tylenol (paracetamol) terhesség alatti használatától, miközben egy kísérleti terápiás szert népszerűsített, annak ellenére, hogy egyik esetben sincs egyértelmű tudományos bizonyíték.

Donald Trump amerikai elnök hétfői fehér házi sajtótájékoztatóján határozottan kijelentette:

A Tylenol szedése nem jó. Kimondom. Nem jó.

Az amerikai egészségügyi hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az acetaminofent (paracetamolt), a Tylenol és több mint 600 másik gyógyszer hatóanyagát kerülni kellene a terhesség korai szakaszában, kivéve magas láz esetén.

A 24.hu megkereste a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) sajtóosztályát is. Közölték:

a paracetamol továbbra is biztonságos és hatékony terápiás szer a fájdalom és a láz kezelésére várandós nők esetében.

Mint hozzátették, széles körű tudományos adatgyűjtés származik olyan várandós nőktől, akik szedték a gyógyszert, az elemzések pedig nem mutattak ki kockázatot sem a fejlődő magzatban, sem az újszülöttekben előforduló fejlődési rendellenességek esetében.

2019-ben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) részletesen áttekintette azokat a tanulmányokat, amelyek a méhen belül paracetamolnak kitett gyermekek idegrendszeri fejlődését vizsgálták. Az eredmények alapján nem állapítható meg összefüggés az idegrendszeri fejlődési rendellenességekkel – húzta alá az NNGYK.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

