A WHO keményen nekiment Trumpnak

A WHO cáfolja Trump állításait a paracetamol és az autizmus kapcsolatáról, hangsúlyozva, hogy nincs tudományos konszenzus a kérdésben

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határozottan elutasította a The Guardian tudósítása szerint a Trump-adminisztráció vitatott állításait, miszerint a terhesség alatti paracetamol-használat növelné az autizmus kockázatát.

Kiterjedt kutatások, köztük az elmúlt évtized nagyszabású tanulmányai nem találtak következetes összefüggést

- közölte a szervezet szerdai nyilatkozatában.

A WHO azt javasolja, hogy minden nő továbbra is kövesse orvosa vagy egészségügyi szakembere tanácsait, akik segíthetnek felmérni az egyéni körülményeket és ajánlhatnak szükséges gyógyszereket.

Az aggodalom a hét elején fokozódott, amikor Trump és egészségügyi tisztviselői, köztük Robert F. Kennedy Jr., figyelmeztetést adtak ki a paracetamolról, a Tylenol hatóanyagáról, azt állítva, hogy hozzájárul az autizmus növekvő előfordulásához. A bejelentés tartalmazta egy új tanulmány tervét is, amely a gyermekkori védőoltások és az autizmus közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálná.

"A Tylenol szedése nem jó... minden terhes nőnek beszélnie kellene orvosával e gyógyszer használatának korlátozásáról a terhesség alatt" - mondta az amerikai elnök hétfőn.

A WHO hangsúlyozta, hogy minden gyógyszert óvatosan kell használni terhesség alatt, különösen a korai szakaszban, de rámutatott, hogy a paracetamollal kapcsolatos korábbi, aggályokat felvető tanulmányok hibásak voltak és azóta hitelüket vesztették.

A szervezet megerősítette álláspontját a védőoltásokkal kapcsolatban is, kijelentve, hogy "sok ország nagy, jó minőségű tanulmányai mind ugyanarra a következtetésre jutottak" -

a védőoltások nem okoznak autizmust.

Kiemelte, hogy az elmúlt öt évtizedben a szervezet által irányított globális immunizációs erőfeszítések legalább 154 millió halálesetet előztek meg.

Az Amerikai Szülész-Nőgyógyászok Kollégiuma (ACOG) közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy "a terhesség alatti paracetamol-használat és az autizmus közötti összefüggésre vonatkozó állítások nemcsak rendkívül aggasztóak a klinikusok számára, hanem felelőtlenek is, figyelembe véve a káros és zavaros üzenetet, amelyet a terhes pácienseknek küldenek."

Az autizmus és más idegrendszeri fejlődési rendellenességek kérdése várhatóan központi téma lesz az ENSZ csütörtökre tervezett, mentális egészségről és nem fertőző betegségekről szóló magas szintű találkozóján.

