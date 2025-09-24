A WHO keményen nekiment Trumpnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) határozottan elutasította a The Guardian tudósítása szerint a Trump-adminisztráció vitatott állításait, miszerint a terhesség alatti paracetamol-használat növelné az autizmus kockázatát.
Kiterjedt kutatások, köztük az elmúlt évtized nagyszabású tanulmányai nem találtak következetes összefüggést
- közölte a szervezet szerdai nyilatkozatában.
A WHO azt javasolja, hogy minden nő továbbra is kövesse orvosa vagy egészségügyi szakembere tanácsait, akik segíthetnek felmérni az egyéni körülményeket és ajánlhatnak szükséges gyógyszereket.
Az aggodalom a hét elején fokozódott, amikor Trump és egészségügyi tisztviselői, köztük Robert F. Kennedy Jr., figyelmeztetést adtak ki a paracetamolról, a Tylenol hatóanyagáról, azt állítva, hogy hozzájárul az autizmus növekvő előfordulásához. A bejelentés tartalmazta egy új tanulmány tervét is, amely a gyermekkori védőoltások és az autizmus közötti lehetséges kapcsolatot vizsgálná.
"A Tylenol szedése nem jó... minden terhes nőnek beszélnie kellene orvosával e gyógyszer használatának korlátozásáról a terhesség alatt" - mondta az amerikai elnök hétfőn.
A WHO hangsúlyozta, hogy minden gyógyszert óvatosan kell használni terhesség alatt, különösen a korai szakaszban, de rámutatott, hogy a paracetamollal kapcsolatos korábbi, aggályokat felvető tanulmányok hibásak voltak és azóta hitelüket vesztették.
A szervezet megerősítette álláspontját a védőoltásokkal kapcsolatban is, kijelentve, hogy "sok ország nagy, jó minőségű tanulmányai mind ugyanarra a következtetésre jutottak" -
a védőoltások nem okoznak autizmust.
Kiemelte, hogy az elmúlt öt évtizedben a szervezet által irányított globális immunizációs erőfeszítések legalább 154 millió halálesetet előztek meg.
Az Amerikai Szülész-Nőgyógyászok Kollégiuma (ACOG) közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy "a terhesség alatti paracetamol-használat és az autizmus közötti összefüggésre vonatkozó állítások nemcsak rendkívül aggasztóak a klinikusok számára, hanem felelőtlenek is, figyelembe véve a káros és zavaros üzenetet, amelyet a terhes pácienseknek küldenek."
Az autizmus és más idegrendszeri fejlődési rendellenességek kérdése várhatóan központi téma lesz az ENSZ csütörtökre tervezett, mentális egészségről és nem fertőző betegségekről szóló magas szintű találkozóján.
