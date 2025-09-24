Az USA dollármilliárdokkal menti meg a dél-amerikai országot

Az Egyesült Államok 20 milliárd dolláros swap-megállapodásról tárgyal Argentínával és további pénzügyi támogatási formákat is kilátásba helyezett a dél-amerikai ország gazdasági stabilizálása érdekében. Javier Milei argentin elnöknek jókor jött az USA segítségnyújtása, az elnök politikai botrányok miatt megrendült hitelessége ugyanis már az általa kezdett gazdaságpolitikai reformprogram sikerét veszélyezteti.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán az X közösségi platformon jelentette be, hogy az USA kész megvásárolni Argentína dollárban denominált kötvényeit, valamint jelentős készenléti hitelt biztosítana az Exchange Stabilization Fund (Árfolyam-stabilizációs Alap) révén.

Argentína rendelkezik a megfelelő eszközökkel a spekulánsok legyőzéséhez, beleértve azokat is, akik politikai célokból próbálják destabilizálni az ország piacait

- írta Bessent, aki hozzátette, hogy

az USA másodlagos vagy elsődleges államadósság vásárlására is kész.

A Fox Business Network-nek adott interjúban a pénzügyminiszter kijelentette, hogy véleménye szerint a piac nem vesztette el bizalmát Javier Milei argentin elnökben, aki Donald Trump jobboldali szövetségese.

Az amerikai bejelentésre reagálva Milei az X-en köszönetet mondott Trump elnöknek és Bessent miniszternek a támogatásért, kiemelve a közös értékeken alapuló partnerséget. Az argentin gazdasági miniszter, Luis Caputo szintén háláját fejezte ki a közösségi platformon.

A támogatás részleteinek bejelentését követően az argentin államkötvények árfolyama emelkedett, a 2030-as lejáratú kötvények több mint két centtel erősödtek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images