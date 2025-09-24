  • Megjelenítés
Bajban az orosz gazdaság? Számolatlanul szórják a pénzt
Gazdaság

Bajban az orosz gazdaság? Számolatlanul szórják a pénzt

Portfolio
Oroszország költségvetési hiánya 2025-ben várhatóan jelentősen meghaladja a kitűzött célt a pénzügyminisztérium dokumentumai szerint.

A Reuters által áttekintett orosz pénzügyminisztériumi dokumentumok alapján az ország állami költségvetési hiánya 2025-ben várhatóan 5,7 billió rubelre, vagyis a GDP 2,6%-ára rúg majd, ami jóval meghaladja a korábban kitűzött 1,7%-os célt.

A dokumentumok szerint az elsődleges strukturális deficit - amelyet a központi bank szorosan figyelemmel kísér a monetáris politikai döntések meghozatalakor - a GDP 1,3%-ára emelkedik 2025-ben, szemben a korábbi előrejelzésben szereplő nulla értékkel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
autóipar autógyártás-autógyártás-autóipar-automatizálás-gyár-gyártás-ipar-járműgyártás-robotok-technológia-termelés
Gazdaság
Most kerülhet nagy bajba Németország
Pénzcentrum
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility