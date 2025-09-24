Bajban az orosz gazdaság? Számolatlanul szórják a pénzt

Oroszország költségvetési hiánya 2025-ben várhatóan jelentősen meghaladja a kitűzött célt a pénzügyminisztérium dokumentumai szerint.

A Reuters által áttekintett orosz pénzügyminisztériumi dokumentumok alapján az ország állami költségvetési hiánya 2025-ben várhatóan 5,7 billió rubelre, vagyis a GDP 2,6%-ára rúg majd, ami jóval meghaladja a korábban kitűzött 1,7%-os célt.

A dokumentumok szerint az elsődleges strukturális deficit - amelyet a központi bank szorosan figyelemmel kísér a monetáris politikai döntések meghozatalakor - a GDP 1,3%-ára emelkedik 2025-ben, szemben a korábbi előrejelzésben szereplő nulla értékkel.

