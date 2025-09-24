Használt autók: kiderült, mekkora az éves értékvesztés, és mely típusnál a legnagyobb a drágulás

Mennyibe kerül ma egy átlagos használt autó?

A használt autók piacán hazánkban 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3%-a 2,5 millió forint alatti, 26,6%-a 2,5–5 millió forint közötti, 21,0%-a 5–10 millió forint közötti és 13,1%-a 10 millió forint fölötti értékű volt. 2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8%-kal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6%-kal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az 5–10 millió forint közöttieké 1,8%-kal, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4%-kal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt - olvasható az elemzés megállapításait összegző közleményben.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8%-uk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3%, hibridből pedig 3,9% szerepelt a kínálatban.

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35,0%-kal nőtt a kínálatuk.

A benzinmeghajtásúaké 2,3%-kal, a dízelmeghajtású autók száma 4,0%-kal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7% -kal csökkent.

A dízelautók átlagosan több mint 40%-kal futottak többet, mint a benzinesek

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer - vagyis több mint 40%-os eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyért.

Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kianak (9,3 év), míg a legmagasabb a Opelnek (13,8 év) volt augusztusban. A 2024. augusztusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

Mekkora átlagos értékvesztéssel számolhatunk egy év alatt?

Az elemzésből az is kiderül, hogy

évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok:

benzinesek 6,9%,

dízelek 7,9%,

elektromosok 8,0%,

hibridek 6,1%.

Minden további ezer kilométer megtétele 0,2%-os árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7%-kal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9%-kal olcsóbbak lehetnek.

A 10 legnépszerűbb modell kínálati átlagárának tekintetében

a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6%-kal, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7%-os csökkenést mutatott egy év alatt.

Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeonál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9%-kal.

Címlapkép forrása: Shutterstock