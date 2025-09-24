Hatalmas változás jön a Ryanairnél, ez minden utast érint!

Az ír fapados légitársaság többszöri halasztás után döntött a november 12-i dátum mellett. A változtatást eredetileg 2024 májusára tervezték, majd november 3-ra tolták, most pedig egy újabb módosítással november közepére időzítették, hogy az átállás az őszi tanítási szünetet követő, alacsonyabb forgalmú időszakra essen.

A határidő után az utasok kizárólag a myRyanair mobilalkalmazásban generált digitális kóddal szállhatnak fel a járatokra, a beszállókártyák letöltésére és kinyomtatására sem lesz már lehetőség.

A légitársaság közleménye szerint a változás nem okoz jelentős fennakadást, mivel az utasok mintegy 80 százaléka már jelenleg is digitális beszállókártyát használ. A vállalat arra is rámutatott, hogy ez a megoldás más területeken, például sport- és zenei rendezvényeken is egyre elterjedtebb beléptetési módszerré válik.

A Ryanair álláspontja szerint az új rendszer gyorsítja a beszállási folyamatot és csökkenti a papírhulladék mennyiségét. A légitársaság kiemelte, hogy az alkalmazás további előnyöket is kínál, mint az előzetes étel- és italrendelés lehetősége, valós idejű járatinformációk és gyorsabb értesítések az esetleges fennakadásokról.

A légitársaság legfrissebb közleménye ugyanakkor nem tér ki arra, milyen megoldást kínál azoknak az utasoknak, akiknek lemerül vagy meghibásodik a telefonjuk, illetve hogyan segíti az okostelefonnal, mobilnet-roaminggal nem rendelkező vagy a digitális eszközök használatában kevésbé jártas, valamint a fogyatékossággal élő utasokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images