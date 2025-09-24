  • Megjelenítés
Hivatalos lett Trump húzása: nagy csapás érte Brüsszelt
Az Egyesült Államok hivatalosan is életbe léptette az EU-val kötött kereskedelmi megállapodást, amely 15%-os vámot vet ki az autókra és autóalkatrészekre augusztus 1-től, miközben bizonyos termékek mentességet élveznek.

A Trump-adminisztráció szerdán

kiadta a hivatalos értesítést az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról.

A dokumentum megerősíti, hogy az autók és autóalkatrészek importjára augusztus 1-től 15%-os vám vonatkozik, ugyanakkor mentességet biztosít bizonyos gyógyszeripari vegyületeknek, minden repülőgépnek és repülőgép-alkatrésznek, valamint egyes természeti erőforrásoknak.

A Kereskedelmi Minisztérium és az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala által közzétett közlemény szerint módosították az amerikai vámtarifát, hogy életbe léptessék a júliusban az EU-val kötött keretmegállapodást

. Ez a megállapodás 15%-ra csökkenti az EU-ból származó import termékek döntő többségére kivetett vámokat, beleértve az autókat is.

A megállapodást később úgy módosították, hogy a vámtételek visszamenőlegesen, augusztus 1-től lépjenek életbe, de az európai autógyártók azóta is várták a hivatalos értesítést.

Az amerikai közlemény részletesen felsorolja azt a több száz EU-ból származó terméket is, amelyek mentesülnek a vámok alól. Ezek közé tartoznak az Egyesült Államokban nem elérhető természeti erőforrások, mint például a parafa, minden repülőgép és repülőgép-alkatrész, valamint a generikus gyógyszerek, azok összetevői és kémiai előanyagai.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

