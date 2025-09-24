  • Megjelenítés
Hová utazik a magyar ősszel? - Itt a lista a kedvenc belföldi úticéljainkról
Gazdaság

Hová utazik a magyar ősszel? - Itt a lista a kedvenc belföldi úticéljainkról

MTI
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a Szallas.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig 2 éjszakás pihenést tervez.

A szállásfoglaló portál szerdai, MTI-nek küldött elemzése szerint régiós összesítésben

Észak-Magyarország áll az élen ősszel,

minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13-13 százalék).

Az őszi foglalások

  • harmada hotelbe szól, míg
  • apartmant az utazók 27 százaléka választott.
  • A vendégházak 24 százalékkal,
  • a panziók 13 százalékkal,
  • az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal

részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.

Tízből kilenc őszi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű,

a 170-270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki.

A Szallas.hu adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik

  • a Nyíregyházi Állatpark,
  • a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő,
  • a Fővárosi Állat- és Növénykert,
  • az Egri vár és
  • a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják
  • a Zalakarosi Fürdőt,
  • a Hungarospa Hajdúszoboszlót,
  • a Visegrádi Fellegvárat,
  • az Esztergomi Bazilikát és
  • a keszthelyi Festetics-kastélyt is.

Szeptemberre érkezett eddig a legtöbb foglalás, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt. Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak a szünidőben - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
autóipar autógyártás-autógyártás-autóipar-automatizálás-gyár-gyártás-ipar-járműgyártás-robotok-technológia-termelés
Gazdaság
Most kerülhet nagy bajba Németország
Pénzcentrum
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility