Hová utazik a magyar ősszel? - Itt a lista a kedvenc belföldi úticéljainkról

Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a Szallas.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig 2 éjszakás pihenést tervez.

A szállásfoglaló portál szerdai, MTI-nek küldött elemzése szerint régiós összesítésben

Észak-Magyarország áll az élen ősszel,

minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13-13 százalék).

Az őszi foglalások

harmada hotelbe szól, míg

apartmant az utazók 27 százaléka választott.

A vendégházak 24 százalékkal,

a panziók 13 százalékkal,

az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal

részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.

Tízből kilenc őszi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű,

a 170-270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki.

A Szallas.hu adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik

a Nyíregyházi Állatpark,

a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő,

a Fővárosi Állat- és Növénykert,

az Egri vár és

a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják

a Zalakarosi Fürdőt,

a Hungarospa Hajdúszoboszlót,

a Visegrádi Fellegvárat,

az Esztergomi Bazilikát és

a keszthelyi Festetics-kastélyt is.

Szeptemberre érkezett eddig a legtöbb foglalás, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt. Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak a szünidőben - közölték.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images