Hová utazik a magyar ősszel? - Itt a lista a kedvenc belföldi úticéljainkról

A szállásfoglaló portál szerdai, MTI-nek küldött elemzése szerint régiós összesítésben
Észak-Magyarország áll az élen ősszel,
minden ötödik belföldi foglalás a térségbe szól. Második helyen a Balaton szerepel a foglalások 15 százalékával, majd holtversenyben Budapest és vonzáskörzete és Nyugat-Dunántúl következnek (13-13 százalék).
Az őszi foglalások
- harmada hotelbe szól, míg
- apartmant az utazók 27 százaléka választott.
- A vendégházak 24 százalékkal,
- a panziók 13 százalékkal,
- az egyéb szállástípusok pedig 4 százalékkal
részesednek az őszi foglalásokból. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a vendégek körülbelül harmada ellátást is kért a szállás mellé, leggyakrabban reggelit vagy félpanziót. A hotelek közül a 4 és a 3 csillagos kategóriák a legkeresettebbek.
Tízből kilenc őszi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű,
a 170-270 ezer forint közötti értékű foglalások 7 százalékot, míg a 270 ezer forint felettiek körülbelül 3 százalékot tesznek ki.
A Szallas.hu adatai szerint a legnépszerűbb őszi attrakciók közé tartozik
- a Nyíregyházi Állatpark,
- a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő,
- a Fővárosi Állat- és Növénykert,
- az Egri vár és
- a Gyulai Várfürdő, de sokan látogatják
- a Zalakarosi Fürdőt,
- a Hungarospa Hajdúszoboszlót,
- a Visegrádi Fellegvárat,
- az Esztergomi Bazilikát és
- a keszthelyi Festetics-kastélyt is.
Szeptemberre érkezett eddig a legtöbb foglalás, de erősödik az érdeklődés október iránt is, főként az október 23-ai hosszú hétvége és az őszi szünet miatt. Az októberi előfoglalások közel harmada már a négynapos hosszú hétvégére szól. Eger, Gyula, Budapest és Hévíz számítanak a legnépszerűbb úti célnak a szünidőben - közölték.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
