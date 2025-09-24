  • Megjelenítés
Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország
Gazdaság

Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország

Portfolio
Sikeresen zárultak Javier Milei argentin elnök washingtoni tárgyalásai - számolt be róla a Bloomberg. Donald Trump, az USA elnöke ugyanis az egyeztetéseket követően nyíltan megerősítette, hogy az országa kész segítséget nyújtani Argentínának, miközben Scott Bessent pénzügyminiszter szerint minden pénzügyi lehetőség napirenden van. Bár konkrét eszközöket és összegeket a politikusok még nem közöltek, a támogatás ténye mérsékelheti a piaci volatilitást és átmeneti megnyugvást adhat a befektetőknek az október 26-i időközi választásokig.

Az elmúlt két hónapban sorozatos pofonokat szenvedett el Javier Milei argentin elnök, így az általa vezetett gazdaságpolitikai reform is az összeomlás szélére sodródott. Pedig a folyamat jól indult, a politikus 2023-as hatalomra jutása után ugyanis azonnal megkezdte a gazdaság piaci alapokra helyezését, amely a fegyelmezett költségvetési politikának (megszorítások), a devizapiaci korlátozások enyhítésének és az export támogatásának köszönhetően idén nyárig sikeresen is haladt.

A befektetői és lakossági bizalmatlanság fennmaradása, a hazai fizetőeszköz (peso) egyre erősebb leértékelődése és a hitelpiacok összeomlása miatt azonban szeptemberre a dél-amerikai ország a válság szélére került. Az elnök gondjait ráadásul tetézte, hogy családja korrupciós botrányba keveredett, ami a külföldi tőkekiáramlásból ítélve

nagy mértékben aláásta Milei hitelességét és az országban két éve uralkodó viszonylagos politikai stabilitást.

Mindez a szeptemberi Buenos Aires-i tartományon választásokon is megmutatkozott, ahol Milei pártja katasztrofális vereséget szenvedett, az elnök általános népszerűsége pedig azt mutatja, hogy a lakossági támogatás vidéken is hasonlóan alacsony. Az ország vezető politikusa számára kulcsfontosságú lesz a bizalom és hitelesség visszaállítása, amelyet az elnök a gazdaságpolitikai reformon keresztül igyekszik elérni. Az elpárolgó befektetői bizalmat ilyen helyzetben általában csak befolyásos államok vagy nemzetközi szervezetek nyílt kiállása tudja helyreállítani, így Milei a Világbankhoz és az Amerikai Egyesült Államokhoz fordult pénzügyi segítségért (garanciáért).

Argentína első emberének próbálkozásait egyelőre siker koronázta:

a Világbank nemrég hivatalosan is megerősítette, hogy kész további 4 milliárd dollárt folyósítani Argentína számára (az eddigi 12 milliárd dolláros kereten felül), míg tegnap a Donald Trump és Javier Milei közötti találkozó is eredményesen zárult.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere már a hivatalos egyeztetés előtt is kijelentette, hogy országa kész pénzügyi segítséget nyújtani Argentínának, amelyet Trump tegnap szintén megerősített a találkozót követő sajtótájékoztatón. Milei méltatása mellett az amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy

segíteni fognak a dél-amerikai országnak, bár klasszikus értelemben vett kimentésre nem is lesz szükség.

Bessent hétfőn úgy nyilatkozott, hogy az összes pénzügyi lehetőség szóba került a két fél egyeztetései során, de konkrét segítségnyújtási eszközt, vagy pénzösszeget nem említett.

Az Egyesült Államok támogatása bár homályos, de annak ténye egyértelműen nyugalmat ad a befektetőknek, hogy legalább az út a helyes. A lépés csökkentené a piaci volatilitást és egyértelművé tenné, hogy a figyelem az október 26-i országos időközi választási kampányra összpontosuljon

– jelentette ki Joaquin Bagues, a Buenos Aires-i Grit Capital Group brókercég ügyvezető igazgatója. Az említett választásoknak köszönhetően a Kongresszus képviselőinek fele cserélődik le, ami Milei jövőbeli politikai lehetőségei mellett az egész gazdaságpolitikai reform jövőjére nagy hatással lehet.

Az elnök ugyanis bár a külföld támogatását megszerezte, ezzel sokat nem nyer, ha közben a hazait elveszti.

Argentína számára a kulcskérdés jelenleg nem a gazdaság állapota, hanem a hitelesség visszaállítása. A Milei családját érintő korrupciós botrány és az elmúlt hónapok kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai döntései ugyanis jelentősen csökkentették a gazdaságpolitikai reform támogatói körét. A reformok iránti bizalmukat elvesztő befektetők egyből meg is kezdték tőkéjük kivonását, ami nemcsak a devizapiacot, de az egész gazdaságot összeomlással fenyegette. Ebben a helyzetben változást csakis a reformok jelentős piaci szereplők általi elismerése hozhatott, amelynek a külföldi pénzintézetek és az Egyesült Államok nyílt támogatása tökéletesen megfelelt. Az, hogy a reform külső elismerése képes lesz-e helyreállítani a bizalmat az októberi választásokig, egyelőre még nem látszik, de Argentína elnöke megtette az első lépést az elmúlt hónapokban elkövetett hibák korrigálásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

