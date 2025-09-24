Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország

Az elmúlt két hónapban sorozatos pofonokat szenvedett el Javier Milei argentin elnök, így az általa vezetett gazdaságpolitikai reform is az összeomlás szélére sodródott. Pedig a folyamat jól indult, a politikus 2023-as hatalomra jutása után ugyanis azonnal megkezdte a gazdaság piaci alapokra helyezését, amely a fegyelmezett költségvetési politikának (megszorítások), a devizapiaci korlátozások enyhítésének és az export támogatásának köszönhetően idén nyárig sikeresen is haladt.
A befektetői és lakossági bizalmatlanság fennmaradása, a hazai fizetőeszköz (peso) egyre erősebb leértékelődése és a hitelpiacok összeomlása miatt azonban szeptemberre a dél-amerikai ország a válság szélére került. Az elnök gondjait ráadásul tetézte, hogy családja korrupciós botrányba keveredett, ami a külföldi tőkekiáramlásból ítélve
nagy mértékben aláásta Milei hitelességét és az országban két éve uralkodó viszonylagos politikai stabilitást.
Mindez a szeptemberi Buenos Aires-i tartományon választásokon is megmutatkozott, ahol Milei pártja katasztrofális vereséget szenvedett, az elnök általános népszerűsége pedig azt mutatja, hogy a lakossági támogatás vidéken is hasonlóan alacsony. Az ország vezető politikusa számára kulcsfontosságú lesz a bizalom és hitelesség visszaállítása, amelyet az elnök a gazdaságpolitikai reformon keresztül igyekszik elérni. Az elpárolgó befektetői bizalmat ilyen helyzetben általában csak befolyásos államok vagy nemzetközi szervezetek nyílt kiállása tudja helyreállítani, így Milei a Világbankhoz és az Amerikai Egyesült Államokhoz fordult pénzügyi segítségért (garanciáért).
Argentína első emberének próbálkozásait egyelőre siker koronázta:
a Világbank nemrég hivatalosan is megerősítette, hogy kész további 4 milliárd dollárt folyósítani Argentína számára (az eddigi 12 milliárd dolláros kereten felül), míg tegnap a Donald Trump és Javier Milei közötti találkozó is eredményesen zárult.
Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere már a hivatalos egyeztetés előtt is kijelentette, hogy országa kész pénzügyi segítséget nyújtani Argentínának, amelyet Trump tegnap szintén megerősített a találkozót követő sajtótájékoztatón. Milei méltatása mellett az amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy
segíteni fognak a dél-amerikai országnak, bár klasszikus értelemben vett kimentésre nem is lesz szükség.
Bessent hétfőn úgy nyilatkozott, hogy az összes pénzügyi lehetőség szóba került a két fél egyeztetései során, de konkrét segítségnyújtási eszközt, vagy pénzösszeget nem említett.
Az Egyesült Államok támogatása bár homályos, de annak ténye egyértelműen nyugalmat ad a befektetőknek, hogy legalább az út a helyes. A lépés csökkentené a piaci volatilitást és egyértelművé tenné, hogy a figyelem az október 26-i országos időközi választási kampányra összpontosuljon
– jelentette ki Joaquin Bagues, a Buenos Aires-i Grit Capital Group brókercég ügyvezető igazgatója. Az említett választásoknak köszönhetően a Kongresszus képviselőinek fele cserélődik le, ami Milei jövőbeli politikai lehetőségei mellett az egész gazdaságpolitikai reform jövőjére nagy hatással lehet.
Az elnök ugyanis bár a külföld támogatását megszerezte, ezzel sokat nem nyer, ha közben a hazait elveszti.
Argentína számára a kulcskérdés jelenleg nem a gazdaság állapota, hanem a hitelesség visszaállítása. A Milei családját érintő korrupciós botrány és az elmúlt hónapok kiszámíthatatlan gazdaságpolitikai döntései ugyanis jelentősen csökkentették a gazdaságpolitikai reform támogatói körét. A reformok iránti bizalmukat elvesztő befektetők egyből meg is kezdték tőkéjük kivonását, ami nemcsak a devizapiacot, de az egész gazdaságot összeomlással fenyegette. Ebben a helyzetben változást csakis a reformok jelentős piaci szereplők általi elismerése hozhatott, amelynek a külföldi pénzintézetek és az Egyesült Államok nyílt támogatása tökéletesen megfelelt. Az, hogy a reform külső elismerése képes lesz-e helyreállítani a bizalmat az októberi választásokig, egyelőre még nem látszik, de Argentína elnöke megtette az első lépést az elmúlt hónapokban elkövetett hibák korrigálásában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lepusztult gyárépületek helyén lakások épülhetnek Óbudán
Új gyalogoshíd is épülhetne a Szigetre.
Fenyegető üzenetet küldött Moszkvának Trump erős embere: akár a támadásban is segítenék Ukrajnát
Marco Rubio szerint az elnök türelme nem végtelen.
Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország
Meglepő helyről kapott segítséget a láncfűrészes elnök.
Szakértőként tetszelgő lobbisták miatt maradhatnak a szervrendszerben megragadó vegyületek
Olyan tanácsadókon múlhatott az EU-s szabályozás, akik egyébként a betiltandó szert használó cégeknek is dolgoztak.
Új finanszírozási utak a vidéki vállalkozásoknak - Kecskeméten folytatódott Portfolio és a KAVOSZ programsorozata
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának második állomásán jártunk.
Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?
Vége a mismásolásnak - Most mi következhet?
Az Otthon Start az új dubai csoki? - Az ingatlanosok szerint nem sokáig fog élni
Az államtitkár szerint viszont nincs időbeni korlátja a programnak.
Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
A midcapek közül a Rába izgalmas ma.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod