Káosz a Városházánál: döntött a közgyűlés, ez mindent megváltoztat

A vitatott taxi-rendelettel kapcsolatban Kiss Ambrus főigazgató az ülésen kifejtette:
A létrejött javaslat hosszú folyamat eredménye, amit a szakmai szervezetekkel és a kormányhivatallal való egyeztetés után raktak össze."
Hozzátette, hogy
bár a taxisok kérték a létszám maximalizálását, erre nincs jogi lehetőség, de a piac tisztítását különböző intézkedésekkel tudnák segíteni.
A tiltakozó taxisok követelései között szerepel a taxis személyszállításra vonatkozó önkormányzati javaslat azonnali visszavonása, valamint a taxi-férőhelyekhez kötött létszámszabályozás bevezetése. Emellett 1400 forintos alapdíjat, 561 forintos kilométerdíjat és 140 forintos percdíjat szeretnének elérni.
A közgyűlés elfogadta az Állami Számvevőszék jelentését a főváros pénzügyi helyzetéről. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a dokumentumból egyértelműen kiderül:
Ha a főváros nem kap érdemi segítséget a fenntartható működésének biztosításához, csődbe fog menni, ami innentől tény."
A helyzetet úgy jellemezte, hogy
vagy a busz jár majd az év végén vagy befizetik az összes elvonást a kormánynak".
A képviselők támogatták az Otthon Start Programmal kapcsolatos előterjesztést is, amely a fővárossal együttműködő beruházókat segítené.
A döntés értelmében csak azok a fejlesztések kaphatnak fővárosi hozzájárulást, amelyek összhangban vannak Budapest stratégiai céljaival.
Jóváhagyták az óbudai Waterfront City ingatlanfejlesztési projekt második fázisához szükséges területátminősítést is, több feltétellel, amelyeket a beruházó elfogadott. Ennek köszönhetően új gyalogoshíd épülhet a környéken, és a budai fonódó villamost is meghosszabbíthatják.
A közgyűlés döntött a "pesti Jurányi" létrehozásáról is: a Szabolcs utcai üresen álló iskolaépületet a Freeszfe veheti birtokba. Emellett támogatták a leromlott állapotú kelenföldi állomás és környékének rendbetételét, valamint egy városkép-megújítási alap létrehozását a történeti városrészek és bérházak állapotának javítására.
A képviselők megszavazták azt a javaslatot is, amely szerint a főváros minden lehetséges jogi eszközzel törekedjen arra, hogy a BKK-ra kiszabott bírságok okozta kár megtérüljön, és ebben működjenek közre az érintett vezető tisztségviselők is, köztük Walter Katalin korábbi vezérigazgató és Draskovics Tibor, az igazgatóság volt elnöke.
A Fidesz azon javaslata, hogy a közgyűlés álljon ki a kormány rezsicsökkentése mellett, nem kapott elegendő támogatást, ahogy az a kezdeményezés sem, amely arra szólította volna fel a főpolgármestert, hogy ne fenyegetőzzön a közszolgáltatások leállításával.
A közgyűlés több környezetvédelmi és szolgáltatásfejlesztési döntést is hozott, így: 2029-től csak környezetbarát turistabuszok járhatnak majd a városban, a kihasználatlan fedett utasvárókat átcsoportosítják, jövő nyártól minden fővárosi nyilvános vécében lehetővé teszik a bankkártyás fizetést, valamint létrehozzák a Budapesti Cigányzenekart.
