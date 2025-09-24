„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” – Bármikor szembejöhet az utcán Brüsszel üzenete

Magyarországi médiakampányt indít a napokban az Európai Bizottság az uniós tagság kézzelfogható előnyeinek bemutatására – olvasható a testület szerdai közleményében. A kampány szeptember közepétől november közepéig tart, és tévé-, rádió-, köztéri, valamint közösségimédia-hirdetések formájában valósul meg.

Huszonegy év telt el uniós csatlakozásunk óta, az uniós tagság megerősítette Magyarország helyét Európában – ahová mindig is tartozott. Az EU tagjaként Magyarország felvirágzott, köszönhetően többek közt az európai piachoz való hozzáférésnek, az infrastrukturális beruházásoknak és a jólét növekedésének – emeli ki az Európai Bizottság. Ugyanakkor az EU-tagság pozitív hatásai mára az életünk megszokott részeivé váltak, és talán már észre sem vesszük, hány különböző módon javította anyagi biztonságunkat, életkörülményeinket, tanulási és munkalehetőségeinket az európai közösséghez tartozás. Az Európai Bizottság most induló kampánya három élethelyzeten keresztül mutatja be az uniós tagság előnyeit. Megszólal egy mezőgazdasági termelő, akinek megélhetését az egységes európai piac és a közös agrárpolitika segíti. Megismerhetünk egy autóipari szakembert, akinek stabil munkahelye többek között a befektetések és az áruk EU-n belüli szabad mozgásának köszönhetően jött létre. És bemutatnak egy nagymamát is, aki örömmel látja, hogy unokája előtt már sokkal több lehetőség áll az uniós tagságnak köszönhetően. A kampány elsősorban az egységes uniós piac előnyeit domborítja ki. A hirdetések arra emlékeztetnek, hogy az egységes piac révén a magyar termékek eljutnak az uniós országok lakóinak asztalaira, a boltok polcaira és a bemutatótermekbe, ami magyar vállalkozások, gazdálkodók ezreinek üzleti sikerét biztosítja – hangsúlyozza a Bizottság. A közös szabályoknak köszönhetően Magyarország vonzó helyszín más országok vállalatai számára is, hogy itt gyárakat, szolgáltatóközpontokat – vagyis munkahelyeket – hozzanak létre. Jólétünk jelentősen növekedett az EU-tagság révén, és e növekedés számottevő része az egységes piacnak köszönhető. A kampány egyben azt is hangsúlyozza, hogy az egységes piac előnyei kölcsönösek, és Magyarország uniós tagságával a többi tagállam polgárai is nyernek: termékeinket Európa-szerte nagyra becsülik; tudásunk, szorgalmunk és tapasztalatunk pedig gazdagítja Európát. A polgárok, és különösen a fiatalok előtt az EU-tagság révén megnyílt új lehetőségek képezik a kampány másik fókuszát. Nevezetesen, hogy bármelyik uniós országban tanulhatunk, munkát vállalhatunk, vagy akár új otthont találhatunk – ugyanolyan feltételek mellett, mint a helyiek. A külföldi tapasztalatszerzés után pedig éppolyan könnyen haza is települhetünk. A kampány, melynek szlogenje:

„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa”

, szeptember 18-án indult rádiós hirdetések sugárzásával. Szeptember 22-től ehhez több hullámban közösségimédia-hirdetések társulnak, és október 1-től láthatók a kampány televíziós és kültéri hirdetései.