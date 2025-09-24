  • Megjelenítés
„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” – Bármikor szembejöhet az utcán Brüsszel üzenete
Gazdaság

„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” – Bármikor szembejöhet az utcán Brüsszel üzenete

Portfolio
Magyarországi médiakampányt indít a napokban az Európai Bizottság az uniós tagság kézzelfogható előnyeinek bemutatására – olvasható a testület szerdai közleményében. A kampány szeptember közepétől november közepéig tart, és tévé-, rádió-, köztéri, valamint közösségimédia-hirdetések formájában valósul meg.

Huszonegy év telt el uniós csatlakozásunk óta, az uniós tagság megerősítette Magyarország helyét Európában – ahová mindig is tartozott. Az EU tagjaként Magyarország felvirágzott, köszönhetően többek közt az európai piachoz való hozzáférésnek, az infrastrukturális beruházásoknak és a jólét növekedésének – emeli ki az Európai Bizottság. Ugyanakkor az EU-tagság pozitív hatásai mára az életünk megszokott részeivé váltak, és talán már észre sem vesszük, hány különböző módon javította anyagi biztonságunkat, életkörülményeinket, tanulási és munkalehetőségeinket az európai közösséghez tartozás. Az Európai Bizottság most induló kampánya három élethelyzeten keresztül mutatja be az uniós tagság előnyeit. Megszólal egy mezőgazdasági termelő, akinek megélhetését az egységes európai piac és a közös agrárpolitika segíti. Megismerhetünk egy autóipari szakembert, akinek stabil munkahelye többek között a befektetések és az áruk EU-n belüli szabad mozgásának köszönhetően jött létre. És bemutatnak egy nagymamát is, aki örömmel látja, hogy unokája előtt már sokkal több lehetőség áll az uniós tagságnak köszönhetően. A kampány elsősorban az egységes uniós piac előnyeit domborítja ki. A hirdetések arra emlékeztetnek, hogy az egységes piac révén a magyar termékek eljutnak az uniós országok lakóinak asztalaira, a boltok polcaira és a bemutatótermekbe, ami magyar vállalkozások, gazdálkodók ezreinek üzleti sikerét biztosítja – hangsúlyozza a Bizottság. A közös szabályoknak köszönhetően Magyarország vonzó helyszín más országok vállalatai számára is, hogy itt gyárakat, szolgáltatóközpontokat – vagyis munkahelyeket – hozzanak létre. Jólétünk jelentősen növekedett az EU-tagság révén, és e növekedés számottevő része az egységes piacnak köszönhető. A kampány egyben azt is hangsúlyozza, hogy az egységes piac előnyei kölcsönösek, és Magyarország uniós tagságával a többi tagállam polgárai is nyernek: termékeinket Európa-szerte nagyra becsülik; tudásunk, szorgalmunk és tapasztalatunk pedig gazdagítja Európát. A polgárok, és különösen a fiatalok előtt az EU-tagság révén megnyílt új lehetőségek képezik a kampány másik fókuszát. Nevezetesen, hogy bármelyik uniós országban tanulhatunk, munkát vállalhatunk, vagy akár új otthont találhatunk – ugyanolyan feltételek mellett, mint a helyiek. A külföldi tapasztalatszerzés után pedig éppolyan könnyen haza is települhetünk. A kampány, melynek szlogenje:

„Kár lenne tagadni: közös utunk Európa”

, szeptember 18-án indult rádiós hirdetések sugárzásával. Szeptember 22-től ehhez több hullámban közösségimédia-hirdetések társulnak, és október 1-től láthatók a kampány televíziós és kültéri hirdetései.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
000 GettyImages 1302427402-fizetés-gazdaság-jövedelem-készpénz-költségvetés-megtakarítás-pénz-pénzügy
Gazdaság
Magyar Péter beígért egy 14. havi nyugdíjjal felérő pénzesőt – Mutatjuk, kik lennének a legnagyobb nyertesei
Pénzcentrum
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility