Kiderült: emberi hanyagság állt a hatalmas nyári erdőtüzek hátterében

A görög tűzoltóság adatai szerint a legnagyobb nyári erdőtüzek fő okozói a hibás elektromos vezetékek voltak, ami a hálózat elhanyagolt állapotára és a korábbi adósságválság alatti alulfinanszírozásra vezethető vissza - írja a Reuters.

Az athéni Riviéra közelében augusztusban pusztító halálos tűzvész kivizsgálásakor a tűzoltók egy laza elektromos vezetéket azonosítottak okozóként, amelynek

szikrái a szélviharban a száraz fűre terjedtek át.

A Reuters által látott jelentés szerint a Keratea város közelében található kábel oxidáció jeleit mutatta és nem volt megfelelően karbantartva. A tűz néhány órán belül egy ember halálát okozta és 16 négyzetkilométernyi területet perzselt fel a főváros déli részén található turistastrandok közelében.

A tűzoltóság adata szerint 41 kivizsgált jelentős görögországi tűzeset közül 15-öt valószínűleg az elektromos hálózat okozott, ami összesen 51 000 hektárnyi területet perzselt fel. Ez növekedést jelent a tavalyi évhez képest, és annak a következménye, hogy a 2009-2018 közötti adósságválság alatt az elektromos hálózatba keveset ruháztak be.

Egy másik tűzoltósági jelentés szerint 2024-ben kilenc jelentős tüzet okozott valószínűleg az elektromos hálózat, köztük egy olyat is, amely Athéntól északra 10 000 hektárnyi területet - Párizs méretével megegyező területet - égetett fel.

A közüzemi áramszolgáltató HEDNO szerint rendszeres karbantartást végeznek, és a karbantartási kiadásokat 2024-ben 165 millió euróra növelték a 2019-es 122 millió euróról. Végeznek erdőirtást, metszést és biztonsági ellenőrzéseket is, valamint a kábelek föld alá helyezése is gyakori a tűzveszély csökkentése érdekében. A vállalat szerint 2012 óta mindössze három esetben találták bűnösnek erdőtüzekkel kapcsolatban a mintegy 122 000 feljegyzett tűzeset közül.

A kormány a problémát a 2019 előtti adósságválság alatti beruházások hiányára hárítja. Nikosz Tszafosz energiaügyi miniszterhelyettes szerint ez "halmozottan hatalmas űrt hagyott, amit most kell betöltenünk".

A helyi hatóságok kezdik elveszíteni türelmüket. Dimitrisz Papachrisztou, az augusztusi tűz által sújtott egyik tengerparti város polgármestere közölte, hogy gondatlanság miatt pereli be a HEDNO-t legalább két, kábelek által okozott jelentős nyári tűzeset miatt. "

Minden évben ugyaneza történetet egész Görögországban. Elértük a határainkat

- mondta a polgármester a Reutersnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images