Kiderült: emberi hanyagság állt a hatalmas nyári erdőtüzek hátterében

Az athéni Riviéra közelében augusztusban pusztító halálos tűzvész kivizsgálásakor a tűzoltók egy laza elektromos vezetéket azonosítottak okozóként, amelynek
szikrái a szélviharban a száraz fűre terjedtek át.
A Reuters által látott jelentés szerint a Keratea város közelében található kábel oxidáció jeleit mutatta és nem volt megfelelően karbantartva. A tűz néhány órán belül egy ember halálát okozta és 16 négyzetkilométernyi területet perzselt fel a főváros déli részén található turistastrandok közelében.
A tűzoltóság adata szerint 41 kivizsgált jelentős görögországi tűzeset közül 15-öt valószínűleg az elektromos hálózat okozott, ami összesen 51 000 hektárnyi területet perzselt fel. Ez növekedést jelent a tavalyi évhez képest, és annak a következménye, hogy a 2009-2018 közötti adósságválság alatt az elektromos hálózatba keveset ruháztak be.
Egy másik tűzoltósági jelentés szerint 2024-ben kilenc jelentős tüzet okozott valószínűleg az elektromos hálózat, köztük egy olyat is, amely Athéntól északra 10 000 hektárnyi területet - Párizs méretével megegyező területet - égetett fel.
A közüzemi áramszolgáltató HEDNO szerint rendszeres karbantartást végeznek, és a karbantartási kiadásokat 2024-ben 165 millió euróra növelték a 2019-es 122 millió euróról. Végeznek erdőirtást, metszést és biztonsági ellenőrzéseket is, valamint a kábelek föld alá helyezése is gyakori a tűzveszély csökkentése érdekében. A vállalat szerint 2012 óta mindössze három esetben találták bűnösnek erdőtüzekkel kapcsolatban a mintegy 122 000 feljegyzett tűzeset közül.
A kormány a problémát a 2019 előtti adósságválság alatti beruházások hiányára hárítja. Nikosz Tszafosz energiaügyi miniszterhelyettes szerint ez "halmozottan hatalmas űrt hagyott, amit most kell betöltenünk".
A helyi hatóságok kezdik elveszíteni türelmüket. Dimitrisz Papachrisztou, az augusztusi tűz által sújtott egyik tengerparti város polgármestere közölte, hogy gondatlanság miatt pereli be a HEDNO-t legalább két, kábelek által okozott jelentős nyári tűzeset miatt. "
Minden évben ugyaneza történetet egész Görögországban. Elértük a határainkat
- mondta a polgármester a Reutersnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
