Különösen sok halálos áldozatot szedett a szélsőséges időjárás Magyarország második szomszédjában

A szélsőséges időjárási eseményeknek tavaly az elmúlt 25 évre visszatekintve a legtöbb halálos áldozata volt Svájcban egy kutatóintézet szerdán közzétett jelentése szerint.

A Svájci Szövetségi Erdő-, Hó- és Tájkutató Intézet (WSL) jelentéséből kiderül, hogy 2024-ben 13 haláleset történt a zord idő miatt.

Egy év alatt ennél több, 20 halálos áldozatot legutóbb 2000-ben jegyeztek fel.

Évente átlagosan 3-4 halálozást okoznak a szélsőséges időjárási események - mondta el Käthi Liechti, a kutatóintézet munkatársa.

A tavalyi viharok gyakran csaptak le éjszaka, otthonukban lepve meg az embereket

- indokolta a sok halálos áldozatot a szakértő. A nagy sebességgel érkező sárlavinák elől nehéz menekülni, ha fel is ismerik a veszélyt, lehet, hogy az már túl késő - fűzte hozzá.

A jelentés szerint tavaly az anyagi kár is kiugró volt, az árvizek, földcsuszamlások és kőomlások mintegy 904 millió svájci frank (377 milliárd forint) kárt okoztak, ami 2005 óta a legnagyobb kárösszeg. Az anyagi veszteségek évente átlagosan mintegy 310 millió svájci frankra (129 milliárd forintra) rúgnak.

A WSL kutatói 1972 óta rögzítik az árvizek, sárlavinák, kőomlások és földcsuszamlások okozta károkat a médiajelentések alapján. A tavalyi év a károk alapján az ötödik helyre került az 53 éves adatsorban. A lista élén a 2005-ös év áll, amikor az inflációval korrigált károk összege elérte a 3,5 milliárd svájci frankot (1460 milliárd forintot).

A jelentés szerint a korábbi tendenciának megfelelően 2024-ben is a nyári hónapokban keletkezett a legtöbb kár a szélsőséges időjárás miatt. Kiemelték ugyanakkor, hogy tavaly a korábbi tapasztalatoktól eltérően

a károk csaknem 85 százaléka egy hónapra, júniusra korlátozódott.

