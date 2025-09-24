Máris nagyon nehéz helyzetbe került az új francia miniszterelnök

A francia szakszervezetek újabb tüntetésnapot tartanak október 2-án, hogy nyomást gyakoroljanak Sebastien Lecornu miniszterelnökre elődje megszorító költségvetési programjának visszavonása érdekében.

A szakszervezeti vezetők, akik szerdán találkoztak Lecornuval, elégedetlenek a miniszterelnök reakciójával a szeptember 18-i tüntetésükre, amelyen több százezren vettek részt.

A miniszterelnök nem adott egyértelmű válaszokat a munkavállalók követeléseire, így a szakszervezetek számára ez egy elszalasztott lehetőség"

- nyilatkozta Marylise Leon, Franciaország legnagyobb szakszervezetének, a CFDT-nek a vezetője.

Alig több mint két héttel azután, hogy Emmanuel Macron kinevezte Lecornut - aki immár az ötödik miniszterelnöke kevesebb mint két év alatt -, a 39 éves politikus még nem állított össze kormányt, sem költségvetési tervezetet 2026-ra. Közben megosztott parlamenttel és a francia államháztartás rendbetételére irányuló nyomással kell szembenéznie.

Szeptember 18-án nagy volt a részvétel, és október 2-án még fokoznunk kell"

- mondta Sophie Binet, a CGT szakszervezet képviselője, aki a szerdai találkozót elszalasztott lehetőségként jellemezte, ahol Lecornu nem tett egyértelmű kötelezettségvállalást.

Lecornu kinevezése óta alig jelent meg a nyilvánosság előtt, ehelyett pártvezetőkkel és szakszervezeti képviselőkkel folytatott tárgyalássorozatot, hogy támogatást szerezzen.

A miniszterelnöki hivatal a szerdai találkozó után kiadott közleményében azt írta, hogy

Lecornu "teljes mértékben tisztában van az ország munkavállalóinak aggályaival és szorongásaival, amelyekre megfelelő válaszokat kell találni".

Ennek érdekében Lecornu a következő napokban levelet küld a szakszervezeteknek és a munkáltatóknak, amelyben a szociális védelem finanszírozásától a gazdasági szuverenitásig és a munkakörülményekig terjedő kérdésekben kéri ki véleményüket.

A miniszterelnökre és Macronra egyrészt a költségvetési megszorításokat ellenző tüntetők és baloldali pártok, másrészt a deficit miatt aggódó befektetők gyakorolnak nyomást. A parlament három fő csoportja közül egyik sem rendelkezik többséggel.

Franciaország költségvetési hiánya tavaly közel kétszerese volt az EU 3%-os plafonjának. Lecornunak komoly küzdelmet kell folytatnia, hogy parlamenti támogatást szerezzen a 2026-os költségvetéshez.

Elődjét, Francois Bayrou-t szeptember 8-án mozdította el a parlament a 44 milliárd eurós költségvetési megszorítási terve miatt. Lecornu még nem közölte, mit kezd Bayrou terveivel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images