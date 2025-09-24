Meglepően gyenge adat érkezett Németországból

A német üzleti hangulat váratlanul romlott szeptemberben, miközben a gazdasági kilátások továbbra is gyengék maradtak.

Az Ifo intézet felmérése szerint az üzleti klíma index 87,7 pontra csökkent szeptemberben az augusztusi felülvizsgált 88,9 pontról. A Reuters által megkérdezett elemzők 89,3 pontos értéket jósoltak.

A vállalatok kevésbé voltak elégedettek jelenlegi üzleti helyzetükkel, és várakozásaik is észrevehetően borúsabbá váltak, ami

visszavetette a gazdasági fellendülésbe vetett reményeket.

Németország idén nehezen talál magára: a gazdaság 0,3%-kal zsugorodott a második negyedévben az év első három hónapjához képest. A visszaeséshez hozzájárult az amerikai kereslet lassulása, miután hónapokon át előrehozott vásárlások történtek Donald Trump amerikai elnök új vámtarifáinak bevezetése előtt. Az Ifo index az építőipar kivételével minden ágazatban csökkent a felmérés adatai szerint.

A gyenge német konjunktúra a magyar gazdaság szempontjából is figyelmeztető lehet, mivel a magyar gazdaság kitettsége erős a legnagyobb európai ország felé.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images