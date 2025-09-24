  • Megjelenítés
Meglepően gyenge adat érkezett Németországból
Gazdaság

Meglepően gyenge adat érkezett Németországból

Portfolio
A német üzleti hangulat váratlanul romlott szeptemberben, miközben a gazdasági kilátások továbbra is gyengék maradtak.

Az Ifo intézet felmérése szerint az üzleti klíma index 87,7 pontra csökkent szeptemberben az augusztusi felülvizsgált 88,9 pontról. A Reuters által megkérdezett elemzők 89,3 pontos értéket jósoltak.

A vállalatok kevésbé voltak elégedettek jelenlegi üzleti helyzetükkel, és várakozásaik is észrevehetően borúsabbá váltak, ami

visszavetette a gazdasági fellendülésbe vetett reményeket.

Németország idén nehezen talál magára: a gazdaság 0,3%-kal zsugorodott a második negyedévben az év első három hónapjához képest. A visszaeséshez hozzájárult az amerikai kereslet lassulása, miután hónapokon át előrehozott vásárlások történtek Donald Trump amerikai elnök új vámtarifáinak bevezetése előtt. Az Ifo index az építőipar kivételével minden ágazatban csökkent a felmérés adatai szerint.

A gyenge német konjunktúra a magyar gazdaság szempontjából is figyelmeztető lehet, mivel a magyar gazdaság kitettsége erős a legnagyobb európai ország felé.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-477199850
Gazdaság
Több száz taxis tüntet Budapesten, az autóforgalmat is lassítják
Pénzcentrum
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility