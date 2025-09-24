Most kerülhet nagy bajba Németország

Németországban a következő években nőhet a munkaerőhiány a képzett munkaerő egyre nagyobb számú nyugdíjba vonulása miatt.

Az IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) szerint a német munkaerőpiac jelentős változáson megy keresztül: a feldolgozóiparban kevesebb munkahely áll majd rendelkezésre, míg a közszférában egyre több.

A feldolgozóipar 2025-ben 130 ezer, a következő évben pedig további 70 ezer munkahelyet fog elveszíteni.

Ezzel szemben a közszolgáltatások, az oktatás és az egészségügy területén idén 210 ezer új munkahely jöhet létre, 2026-ra pedig további 130 ezer, a gyermekgondozás bővülése és a társadalom elöregedése miatt.

A foglalkoztatottak száma 2025-ben valószínűleg 10 ezerrel fog emelkedni, majd jövőre 20 ezerrel csökken. A munkanélküliek száma az idén 160 ezerrel fog emelkedni, majd jövőre csökken.

A munkaerőpiaci hiány egyre növekszik, és a baby boomer generáció nyugdíjba vonulását már nem lehet kompenzálni

- mondta Enzo Weber, az IAB elemzője.

A gazdasági átállással járó zavarok és az amerikai vámpolitika miatt gyenge külkereskedelem különösen a feldolgozóiparra gyakorol nyomást

- tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images