Nagyon mást mondanak a horvátok arról, amit a Mol állít
Nemrég közölte a Mol, hogy nem elég erős önmagában a horvát olajvezeték Magyarország ellátásához, miután az elmúlt hetekben végzett tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték. Eközben a horvát fél teljesen mást állít: egy szeptember 15-én megjelent interjúban úgy fogalmaznak, hogy a JANAF teljes mértékben, technikailag és szervezetileg is felkészült arra, hogy biztosítsa a Mol közép-európai finomítóinak éves nyersolaj-szükségletét.

Múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, ám a Mol friss közleménye szerint

a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről.

A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

A horvát miniszter CNN-nek adott szeptember 15-i interjúja azonban homlokegyenest szembe megy ezekkel az állításokkal.

Horvátország ma már garantálni tudja Magyarországnak és Szlovákiának is, hogy több mint 12 millió tonna olajat, bármilyen szükséges keverékben képes biztosítani számukra, így teljes mértékben fedezve a magyarországi százhalombattai és a szlovákiai pozsonyi finomító igényeit

– mondta Andrej Plenković horvát miniszterelnök a CNN-nek adott interjúban. Hozzátette: „Meggyőződésünk, hogy nincs veszélyben a két szomszédos ország olajellátása, és szeretnénk hozzájárulni energiabiztonságuk erősítéséhez.”

A BIRN ezután megkérdezte a JANAF-ot, valóban rendelkezik-e a szükséges műszaki kapacitással Magyarország és Szlovákia kiszolgálásához. A cég határozottan kijelentette:

A JANAF teljes mértékben technikailag és szervezetileg is felkészült arra, hogy biztosítsa a MOL közép-európai finomítóinak éves nyersolaj-szükségletét,

erre a cég garanciát vállalt a Mol, a Horvát Köztársaság és az Európai Unió felé.

Az Omišaljtól a magyar határig tartó vezeték kapacitására végzett tesztek, 95 százalékos kihasználtság mellett, valamint a Mol csoport felkészültsége a nyersolaj átvételére az átadási ponton, garantálják az évi 12,9 millió tonnás szállítási lehetőséget” – közölte a társaság.

