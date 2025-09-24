Nem jött be az Amazon Fresh koncepció

A vállalat kedden közölte, hogy az üzleti értékelés és az online kiszállításban rejlő jelentős növekedési lehetőségek mérlegelése után hozta meg ezt a nehéz döntést. Az Amazon Fresh

alig öt évvel ezelőtt lépett a brit piacra,

és úttörő szerepet játszott a "walk out" technológia bevezetésében, amely lehetővé tette a vásárlók számára, hogy a pénztárak kikerülésével vásárolhassanak.

Az Amazon közleménye szerint erős kereslet mutatkozik az alapvető háztartási cikkek és élelmiszerek iránt az Amazon.co.uk oldalon, az Amazon Fresh online szolgáltatásban, a Whole Foods Market üzletekben, valamint a Morrisons, Co-op, Iceland és Gopuff partnerekkel közös online kiszállítási szolgáltatásokban.

A vállalat jövőre tervezi bevezetni a romlandó élelmiszerek, mindennapi alapvető cikkek és egyéb termékek aznapi kiszállítását az Amazon.co.uk oldalon keresztül. Az online élelmiszer-kereskedelem bővítése mellett öt Amazon Fresh üzletet alakítanak át Whole Foods Market bolttá, amely amerikai láncot 2017-ben vásárolt fel az Amazon.

John Boumphrey, az Amazon UK országmenedzsere elmondta, hogy keményen dolgoznak majd az esetlegesen érintett csapatok támogatásán, és alternatív munkalehetőségeket kínálnak az Amazonon belül, ahol csak lehetséges.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images