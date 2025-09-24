  • Megjelenítés
Nem változtatott a cseh jegybank, de minden opciót az asztalon hagyott
Nem változtatott a cseh jegybank, de minden opciót az asztalon hagyott

A cseh jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, miközben a korona erős árfolyama ellensúlyozza az inflációs kockázatokat.

A Cseh Nemzeti Bank szerdán a várakozásoknak megfelelően 3,5 százalékon tartotta az irányadó repókamatot.

Ales Michl jegybankelnök szerint a cseh korona erős árfolyama egyensúlyban tartja az inflációt növelő kockázatokat, ezért a központi bank minden lehetőséget nyitva tart a következő kamatdöntés irányát illetően.

