Olyan zavar van a világkereskedelemben, amire 60 éve nem volt példa
Gazdaság

Portfolio
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynöksége (UNCTAD) szerdán közzétett jelentése szerint a hajózási iparban jelentős volatilitás tapasztalható a növekvő geopolitikai feszültségek és az új vámok okozta zavarok miatt.

A bizonytalan globális kereskedelmi környezet, a nagy gazdaságok visszafogott ipari tevékenysége és a kínai nyersanyagkereslet gyengülése miatt

az UNCTAD lefelé módosította a tengeri kereskedelemre vonatkozó 2025-ös növekedési előrejelzését.

Az új prognózis szerint a teljes tengeri kereskedelmi volumen évi 0,5%-kal, míg a konténeres szállítás valamivel gyorsabban, 1,4%-kal bővül.

A jelentés kiemeli, hogy a kereskedelempolitikai változások, beleértve az új vámokat, felforgatják a globális ellátási láncokat. Az orosz-ukrán háború megnehezítette a Fekete-tengeren való hajózást, míg a közel-keleti konfliktus miatt a hajókat a Jóreménység foka felé kellett átirányítani a Vörös-tengeri zavarok következtében, ami megemelte a szállítási költségeket.

A Hormuzi-szoros, amelyen keresztül a globális tengeri olajexport 34%-a halad át, szintén zavarokat tapasztalt az elmúlt hónapokban az Irán és Izrael közötti feszültségek eszkalálódása miatt.

A Szuezi-csatorna 1967-es lezárása óta nem tapasztaltunk ilyen tartós zavart a globális kereskedelem ütőereiben"

- nyilatkozta Rebeca Grynspan, az UNCTAD főtitkára a jelentés bevezető megjegyzéseiben. Hangsúlyozta, hogy a tengeri szállításnak alapvetően át kell gondolnia működését a törékeny ellátási láncok és a növekvő geopolitikai bizonytalanság kezelése érdekében.

A tengeri kereskedelmi utak egyre hosszabbak - a 2018-as átlagos 4831 mérföldről 2024-re 5245 mérföldre nőttek -, ami a kereskedelmi útvonalak és a geopolitika változásait tükrözi.

A távolság már nem földrajz; hanem geoökonómia"

- fogalmazott Grynspan.

A 2026-2030 közötti időszakra az UNCTAD a teljes tengeri kereskedelem évi átlagos 2%-os, a konténeres kereskedelem pedig 2,3%-os növekedését várja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

