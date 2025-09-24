Pusztít a szuperciklon: 60 millió tonna víz szabadult el, egyre több a halott és az eltűnt

A gát, amelyet a sziget ritkán lakott keleti részén a korábbi heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások hoztak létre,
kedd délután átszakadt, és hatalmas víztömeg öntötte el Kuangfu települést.
A Tajvant hétfő óta sújtja a Ragasa szupertájfun külső pereme, amely most Kína déli partja és Ázsia pénzügyi központja, Hongkong felé tart, egyes híradások szerint már el is érte.
Ragasa "szupertájfun"
A szupertájfun egy rendkívül erős trópusi ciklon, amelynek szélsebessége meghaladhatja a 240 kilométer/órát. Ez a legmagasabb fokozatot jelenti a tájfunok skáláján, ezért kapta a most tomboló Ragasa névre keresztelt ciklon is a "szuper" jelzőt. Az erős szél mellett hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékkal pusztít a ciklon.
A Központi Vészhelyzeti Műveleti Központ (CEOC) szerint a tó, amely júliusban egy tájfun után alakult ki Hualien megye hegyvidékén, kedden túlcsordult, elárasztva a környező területeket. A hatóságok szerint az érintett területeken 124 lakost továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hét elején, hétfőn, amikor a tájfun közeledett, már több mint 8 ezer falubelit evakuáltak.
A televíziós felvételek azt mutatták, hogy az árhullám legalább egy hidat elpusztított, a lakosok pedig járművekre és épületekre másztak fel, hogy megvárják a mentőket, miközben a sáros víz elárasztotta Kuangfu települést. Az utak megsemmisültek, a vasútvonalakat víz borította el.
Tajvan különböző régiói mentőcsapatokat küldtek Hualienbe, a hadsereg pedig 340 katonát küldött segítségül. A források nem elegendőek a fogyatékossággal élők áthelyezéséhez - mondta Lamen Panaj, Hualien tartomány tanácsosa, aki hozzátette, hogy a kormány árvíz előtti evakuálási kérését nem tették kötelezővé.
A kormány adatai szerint Kuangfu lakosságának mintegy 60 százaléka a saját otthona magasabb emeletein keresett menedéket, míg a többiek többsége családtagjaihoz költözött. A kormány becslése szerint a tó
91 millió tonna vizet tartalmazott, és mintegy 60 millió tonnát engedett ki.
Hualien vadregényes szépsége miatt Tajvan egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja. A tájfun mintegy 70 centiméter esőt hozott Tajvan keleti részére, de a sűrűn lakott nyugati partvidék, ahol a fontos félvezetőipar található, nem érintett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
