Rendkívüli időjárási jelenség: kettészakadt Magyarország

Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége. Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki. A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték. Hozzátették:
az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn.
A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden. Ez azt jelenti, az ország déli részán az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már megint húzogatja az oroszlán bajszát Medvegyev – Ennek legutóbb sem lett jó vége
A volt orosz elnök a maga sajátos módján reagált Trump szavaira.
Több száz taxis tüntet Budapesten, az autóforgalmat is lassítják
Tarifaemelést és létszámstopot is követelnek.
Dörzsölhetik a tenyerüket az ingyenes padlásszigetelésre vágyók, rekordárat hozott az új szabályozás
Cserébe kettészakadt az EKR-piac.
Meglepően gyenge adat érkezett Németországból
Ez akár a magyar gazdaságra is hatással lehet.
Meg akarták gyilkolni Donald Trumpot - 10 órán át állt lesben a merénylő egy SZKSZ karabéllyal
Magával is végezni akart Ryan Routh.
Sztrájkba kezdtek a budapesti kukások, Óbudán napokat csúszhat a lomtalanítás
Méltóbb munkakörülményeket akarnak a MOHU dolgozói.
Valami megmozdult a magyar gazdaságban
Két hónap alatt érdemben javult a gazdasági hangulat.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?