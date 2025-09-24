  • Megjelenítés
Rendkívüli időjárási jelenség: kettészakadt Magyarország
Gazdaság

Rendkívüli időjárási jelenség: kettészakadt Magyarország

MTI
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Kedden a Dunántúlon egész nap felhős idő volt, gyenge-közepes intenzitású eső is esett a nyugati részén, de nem volt jelentős a mennyisége. Keletebbre viszont több órára kisütött a nap, és csak a nap második felében kezdett felvonulni a fátyolfelhőzet, ami fokozatosan vastagodott, de ebből csapadék nem alakult ki. A meleg légtömegben azonban még több helyen 30 fok fölé melegedett a levegő, de az 1918-ban mért 35 fokos rekord nem volt veszélyben - közölték. Hozzátették:

az országban a leghidegebb és a legmelegebb pont között 16 fok volt a különbség, a Nyugat-Dunántúlon nagy területen hidegebb volt, mint Kékestetőn.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 32,3 fokot mértek, míg a Zala vármegyei Nagykutason 15,9 fok volt kedden. Ez azt jelenti, az ország déli részán az országos átlagnál mintegy 9 fokkal volt melegebb, míg nyugaton az átlagnál 5 fokkal volt hidegebb. Szerdán már a keleti országrészre is elér a hidegebb légtömeg, de a Dél-Alföldön még lesznek 25 feletti hőmérsékleti értékek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

