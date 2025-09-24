Teljesen lezárják az M7-es autópálya egyik oldalát a hétvégén

Mint írják, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. A biztonságos munkavégzés érdekében
szeptember 27-e 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát
az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.
Az időzítést a poszt szerint az indokolja, hogy
- ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre,
- a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.
A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik,
az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet. A terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd. A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérik, fokozottan ügyeljünk az előírt sebességhatár betartására.
Címlapkép forrása: E. Várkonyi Péter via Magyar Távirati Iroda Zrt.
Már megint húzogatja az oroszlán bajszát Medvegyev – Ennek legutóbb sem lett jó vége
A volt orosz elnök a maga sajátos módján reagált Trump szavaira.
Több száz taxis tüntet Budapesten, az autóforgalmat is lassítják
Tarifaemelést és létszámstopot is követelnek.
Dörzsölhetik a tenyerüket az ingyenes padlásszigetelésre vágyók, rekordárat hozott az új szabályozás
Cserébe kettészakadt az EKR-piac.
Meglepően gyenge adat érkezett Németországból
Ez akár a magyar gazdaságra is hatással lehet.
Meg akarták gyilkolni Donald Trumpot - 10 órán át állt lesben a merénylő egy SZKSZ karabéllyal
Magával is végezni akart Ryan Routh.
Sztrájkba kezdtek a budapesti kukások, Óbudán napokat csúszhat a lomtalanítás
Méltóbb munkakörülményeket akarnak a MOHU dolgozói.
Valami megmozdult a magyar gazdaságban
Két hónap alatt érdemben javult a gazdasági hangulat.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod