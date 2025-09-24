Teljesen lezárják az M7-es autópálya egyik oldalát a hétvégén

Mint írják, újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán Velencénél. Az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés. A biztonságos munkavégzés érdekében

szeptember 27-e 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát

az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Az időzítést a poszt szerint az indokolja, hogy

ezen az éjszakán kamionstop van érvényben, így nem terhelik rá a kamionokat a lakott területekre,

a forgalmi adatok alapján ez a legkevésbé terhelt időszak a pálya ezen szakaszán.

A korlátozás ideje alatt a forgalmat a 7-es főútra terelik,

az autópályára visszahajtani a 42-es km-nél lévő Kápolnásnyék csomópontban lehet. A terelőútvonalat sárga táblákkal is jelzik, Gárdonyban a Gárdonyi Géza utcai és Posta utcai jelzőlámpák sárga villogó jelzéssel működnek majd. A kijelölt terelőútvonal több települést is érint, ezért kérik, fokozottan ügyeljünk az előírt sebességhatár betartására.

Címlapkép forrása: E. Várkonyi Péter via Magyar Távirati Iroda Zrt.