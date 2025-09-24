  • Megjelenítés
Több száz taxis tüntet Budapesten, az autóforgalmat is lassítják
Több száz taxis tüntet Budapesten, az autóforgalmat is lassítják

MTI
Taxisok demonstrálnak munkakörülményeik javítása érdekében szerda reggel óta a Városházánál és a Hősök terén a fővárosban. A Margit híd és az Andrássy út forgalmát is elkezdték lassítani a taxis tüntetők, a rendőrség közlése szerint megkezdte a szükséges intézkedéseket velük szemben.

Váczi Norbert, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnöke a Városházánál a sajtó képviselőinek elmondta: a szakmai szervezetek csaknem egy éve tárgyalnak a fővárossal. Kérték a taxis tarifák megváltozott gazdasági helyzethez igazítását, azaz tarifaemelést és évenkénti automatikus korrekciót.

Kérték továbbá a taxisok létszámának szabályozását, azaz létszámstopot és az illegális személyszállítás felszámolását.

Az érdekvédő elmondta, a Fővárosi Közgyűlés várhatóan szerdán tárgyalja a taxisokra vonatkozó rendelet módosítását, ebben azonban a taxis szervezetek kérései nem szerepelnek, csak a munkafeltételeiket nehezítő rendelkezések, például a pontrendszer szigorítása.

A taxis szervezet a javaslat visszavonását és érdemi tárgyalások megkezdését követeli, amíg ez nem teljesül, demonstrálni fognak

- közölte Váczi Norbert. Hozzátette, hogy a taxisok képviselői személyesen is részt vesznek a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén.

A szervezők tájékoztatása szerint több száz taxi vonult fel a Városháza körüli utcákban és a Hősök terén.

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán az MTI-vel. A BRFK később tudatta, hogy az Andrássy úton is intézkednek a rendőrök.

Azt írták, hogy taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság mindkét gyűlést tudomásul vette, a résztvevők azonban a tudomásul vett bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket a forgalom folyamatosságának biztosítása érdekében - tudatták.

A BRFK később azt közölte, hogy több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.

