Újabb fordulatot vehet a Boeing-botrány!

Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint a Boeing ellen kiszabott 3,1 millió dolláros FAA-bírság nem elegendő a biztonsági szabálysértések szankcionálására, és magyarázatot kér a hatóságtól a büntetés kiszámításának módjáról.

A Boeing számára az ilyen bírságok könnyen elkönyvelhetők üzleti költségként, nem jelentenek valódi elrettentést a veszélyes magatartástól"

- írta Blumenthal kedden Bryan Bedford FAA-igazgatónak címzett levelében, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra.

Hacsak a büntetések nem érik el azt a szintet, amely arra kényszeríti a vállalatot, hogy valódi biztonsági reformokba fektessen, az utazóközönséget érintő kockázatok továbbra is fennállnak."

- tette hozzá.

Blumenthal a legmagasabb rangú demokrata abban a szenátusi bizottságban, amely a Boeing biztonsági problémáit vizsgálta, és ő elnökölte a testületet, amikor az a 2024 januári Alaska Airlines 737 MAX repülőgép kabinjának levegőben történt kiszakadását vizsgálta. A bizottság jelentése kimutatta, hogy

a Boeing belső informátorai jelentős aggályokat fogalmaztak meg a vállalat gyártási folyamataival kapcsolatban.

Az FAA közlése szerint a repülőgépgyártó rentoni (Washington állam) 737-es gyárában és a Boeing alvállalkozója, a Spirit AeroSystems wichitai (Kansas) 737-es törzsgyárában 2023 szeptembere és 2024 februárja között több száz minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos szabálysértést találtak.

Ha a büntetések kiszámításánál mérlegelési lehetőség volt - vagy ha valószínűleg csökkentések következnek - akkor az FAA azt a üzenetet kockáztatja, hogy a rendszerszintű biztonsági szabálysértéseknek nincsenek komoly következményei"

- írta Blumenthal.

Az Alaska Airlines incidens, amely egy olyan 737 MAX-ot érintett, amelyből négy kulcsfontosságú csavar hiányzott, károsította a Boeing hírnevét, és a MAX 9-es típus két hétig tartó földi kényszerpihenőjéhez, valamint az FAA által bevezetett havi 38 repülőgépes gyártási korlátozáshoz vezetett, amely még mindig érvényben van.

Az FAA azt is közölte, hogy a Boeing két légialkalmassági követelményeknek nem megfelelő repülőgépet mutatott be a hatóságnak jóváhagyásra. A hatóság megállapította, hogy egy Boeing-alkalmazott nyomást gyakorolt egy kollégájára, aki az FAA nevében végzett feladatokat, hogy hagyjon jóvá egy 737 MAX-ot annak érdekében, hogy a vállalat teljesíthesse szállítási ütemtervét, annak ellenére, hogy a kolléga megállapította, hogy a repülőgép nem felel meg a szabályozási előírásoknak.

Az Alaska Airlines incidens arra késztette az amerikai igazságügyi minisztériumot, hogy büntetőjogi vizsgálatot indítson, és kijelentse, hogy a Boeing nem tartja be a 2021-es halasztott vádemelési megállapodást, amelyet azután kötöttek, hogy a vállalat félrevezette az FAA-t a 737 MAX szabályozási tanúsítási folyamata során.

A nyilvánosság megérdemli a bizonyosságot, hogy a bírságok nem jelképes gesztusok, hanem valódi végrehajtási eszközök"

- írta Blumenthal.

A hírre nem érkezett különösebb árfolyamreakció, ma 0,5 százalékos mínuszban, idén 25,2 százalékos pluszban van a Boeing részvényárfolyama.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images