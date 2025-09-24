Valami megmozdult a magyar gazdaságban

A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke tizenegy havi csúcsra ért fel. Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott. Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
Ezzel a nyár közepi mélypontról érdemi elmozdulást látunk a gazdasági hangulatban, igaz, a GKI indexei historikusan még most sem mondhatók magasnak.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest lényegében nem változott. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, míg 13%-a szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és az üzleti szolgáltatások, ezzel szemben az építőipar a legkevésbé derűlátó.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága szeptemberben valamelyest romlott. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától.
Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus után szeptemberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9%-a készül.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban. Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel. Ugyan a lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét romlónak érezte és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai nem változtak az egy hónappal korábbihoz képest, de az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét sokkal kedvezőbbnek látták. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is érdemben javult. A lakosság inflációs várakozása és a munkanélküliségtől való félelme is csökkent az év nyolcadik hónapjához képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lepusztult gyárépületek helyén lakások épülhetnek Óbudán
Új gyalogoshíd is épülhetne a Szigetre.
Fenyegető üzenetet küldött Moszkvának Trump erős embere: akár a támadásban is segítenék Ukrajnát
Marco Rubio szerint az elnök türelme nem végtelen.
Így úszhatja meg az újabb összeomlást az ismert válságország
Meglepő helyről kapott segítséget a láncfűrészes elnök.
Szakértőként tetszelgő lobbisták miatt maradhatnak a szervrendszerben megragadó vegyületek
Olyan tanácsadókon múlhatott az EU-s szabályozás, akik egyébként a betiltandó szert használó cégeknek is dolgoztak.
Új finanszírozási utak a vidéki vállalkozásoknak - Kecskeméten folytatódott Portfolio és a KAVOSZ programsorozata
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának második állomásán jártunk.
Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?
Vége a mismásolásnak - Most mi következhet?
Az Otthon Start az új dubai csoki? - Az ingatlanosok szerint nem sokáig fog élni
Az államtitkár szerint viszont nincs időbeni korlátja a programnak.
Eséssel kezdik a napot a hazai blue chipek
A midcapek közül a Rába izgalmas ma.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod