  • Megjelenítés
Valami megmozdult a magyar gazdaságban
Gazdaság

Valami megmozdult a magyar gazdaságban

Portfolio
Szeptemberben a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint augusztusban, ezzel érdemben elmozdult a mélypontjáról a gazdasági hangulat - derül ki a GKI felméréséből. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő 2 ponttal nőtt, s ezzel e mutató tizenegy havi csúcsára emelkedett. A cégek foglalkoztatási hajlandósága és az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága viszont némileg romlott.

A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, s ezzel értéke tizenegy havi csúcsra ért fel. Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott. Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan. A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

Ezzel a nyár közepi mélypontról érdemi elmozdulást látunk a gazdasági hangulatban, igaz, a GKI indexei historikusan még most sem mondhatók magasnak.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest lényegében nem változott. A következő három hónapban a vállalkozások 7%-a készül a létszám bővítésére, míg 13%-a szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és az üzleti szolgáltatások, ezzel szemben az építőipar a legkevésbé derűlátó.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága szeptemberben valamelyest romlott. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus után szeptemberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9%-a készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban. Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel. Ugyan a lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét romlónak érezte és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai nem változtak az egy hónappal korábbihoz képest, de az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét sokkal kedvezőbbnek látták. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is érdemben javult. A lakosság inflációs várakozása és a munkanélküliségtől való félelme is csökkent az év nyolcadik hónapjához képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
MFB_KEHOP_meretezett_foto_1500_844_0130
Gazdaság
Dörzsölhetik a tenyerüket az ingyenes padlásszigetelésre vágyók, rekordárat hozott az új szabályozás
Pénzcentrum
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility