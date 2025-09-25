Amerika váratlanul nekiment a Magyarországon is termelő hatalmas kerékpárgyártónak

A világ legnagyobb kerékpárgyártója, a Giant csütörtökön figyelmeztetett, hogy

késések várhatók az Egyesült Államokba irányuló szállítmányoknál.

Az amerikai vámhatóság ugyanis meglepetésszerű importtilalmat jelentett be kényszermunkára vonatkozó vádak alapján.

Az amerikai vám- és határvédelmi hivatal (CBP) szerdán elrendelte a Tajvanon gyártott Giant kerékpárok, alkatrészek és kiegészítők feltartóztatását, miután vizsgálatuk során kényszermunkára utaló jeleket találtak a cégnél.

A Giant közölte a CNN-nel, hogy petíciót nyújt be a rendelet visszavonása érdekében, és hozzátette, hogy korábban nem tudott semmilyen amerikai vizsgálatról. A vállalat jelezte, hogy együttműködik a CBP-vel.

Az amerikai határügynökség szerint a vizsgálat során kiszolgáltatottsággal való visszaélést, rossz munka- és életkörülményeket, adósrabszolgaságot, bérek visszatartását és túlzott túlóráztatást azonosítottak. A hatóság nem szolgáltatott további részleteket vagy bizonyítékokat a Giant állítólagos kényszermunka-gyakorlatáról.

A Giant szóvivője, Ken Li elmondta a CNN-nek, hogy tudomásuk szerint nem történtek vizsgálatok, interjúk, helyszíni látogatások vagy hivatalos információkérések az amerikai hatóságok részéről, és eddig nem volt közvetlen kapcsolatuk velük.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy határozottan elkötelezett az emberi jogok és a munkavállalói védelem mellett. Hozzátették, hogy belső mechanizmusokat és harmadik fél által végzett auditokat vezettek be a nemzetközi szabványoknak való megfelelés biztosítására.

A Giant gyártóüzemeket működtet Tajvanon, Kínában, Vietnámban, Hollandiában és Magyarországon, de a rendelet csak a Tajvanon készült szállítmányokat érinti. A vállalat közölte, hogy rövid távon késések várhatók egyes amerikai szállítmányoknál, miközben vészhelyzeti intézkedéseket léptetnek életbe a hatás minimalizálására.

Az 1972-ben alapított Giant a világ legnagyobb kerékpárgyártójává vált, tavaly több mint 2,3 milliárd dolláros forgalommal. Jelenleg világszerte több mint 13 000 embert foglalkoztat, és a vállalat éves jelentése szerint tavaly közel 4 millió kerékpárt értékesített világszerte.

Tajvan Gazdasági Minisztériuma csütörtökön bejelentette, hogy együttműködik a Munkaügyi Minisztériummal a Giant támogatásában, hogy gyorsan megoldják a problémát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images