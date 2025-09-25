Amerika váratlanul nekiment a Magyarországon is termelő hatalmas kerékpárgyártónak

A világ legnagyobb kerékpárgyártója, a Giant csütörtökön figyelmeztetett, hogy
késések várhatók az Egyesült Államokba irányuló szállítmányoknál.
Az amerikai vámhatóság ugyanis meglepetésszerű importtilalmat jelentett be kényszermunkára vonatkozó vádak alapján.
Az amerikai vám- és határvédelmi hivatal (CBP) szerdán elrendelte a Tajvanon gyártott Giant kerékpárok, alkatrészek és kiegészítők feltartóztatását, miután vizsgálatuk során kényszermunkára utaló jeleket találtak a cégnél.
A Giant közölte a CNN-nel, hogy petíciót nyújt be a rendelet visszavonása érdekében, és hozzátette, hogy korábban nem tudott semmilyen amerikai vizsgálatról. A vállalat jelezte, hogy együttműködik a CBP-vel.
Az amerikai határügynökség szerint a vizsgálat során kiszolgáltatottsággal való visszaélést, rossz munka- és életkörülményeket, adósrabszolgaságot, bérek visszatartását és túlzott túlóráztatást azonosítottak. A hatóság nem szolgáltatott további részleteket vagy bizonyítékokat a Giant állítólagos kényszermunka-gyakorlatáról.
A Giant szóvivője, Ken Li elmondta a CNN-nek, hogy tudomásuk szerint nem történtek vizsgálatok, interjúk, helyszíni látogatások vagy hivatalos információkérések az amerikai hatóságok részéről, és eddig nem volt közvetlen kapcsolatuk velük.
A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy határozottan elkötelezett az emberi jogok és a munkavállalói védelem mellett. Hozzátették, hogy belső mechanizmusokat és harmadik fél által végzett auditokat vezettek be a nemzetközi szabványoknak való megfelelés biztosítására.
A Giant gyártóüzemeket működtet Tajvanon, Kínában, Vietnámban, Hollandiában és Magyarországon, de a rendelet csak a Tajvanon készült szállítmányokat érinti. A vállalat közölte, hogy rövid távon késések várhatók egyes amerikai szállítmányoknál, miközben vészhelyzeti intézkedéseket léptetnek életbe a hatás minimalizálására.
Az 1972-ben alapított Giant a világ legnagyobb kerékpárgyártójává vált, tavaly több mint 2,3 milliárd dolláros forgalommal. Jelenleg világszerte több mint 13 000 embert foglalkoztat, és a vállalat éves jelentése szerint tavaly közel 4 millió kerékpárt értékesített világszerte.
Tajvan Gazdasági Minisztériuma csütörtökön bejelentette, hogy együttműködik a Munkaügyi Minisztériummal a Giant támogatásában, hogy gyorsan megoldják a problémát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij távozhat az ukrán elnöki székből, de van egy feltétele
Ennek mindenképpen teljesülnie kell.
Trump és von der Leyen szövetsége vethet véget a legsúlyosabb magyar függőségnek
Egyre kevésbé látszik tarthatónak az orosz energiahordozók importja.
Óriási létszámleépítésre készül a Bosch
Nagy lépésre készül a világ legnagyobb autóalkatrész-beszállítója.
Pécsen folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni! Szeptember 30. Corso Hotel Pécs
Másfél hónapra leáll az iváncsai SK On akkumulátorgyár
Az alkalmazottak addig képzéseken vesznek részt.
Sopronban is bemutatták a kkv-knak összeállított finanszírozási csomagot
Államilag támogatott hitel, tőkeprogram, tőzsdére lépés is található a kkv-k "finanszírozási svájci bicskájában."
Történelmi fegyverüzlet készül: az IAF alaposan bevásárolhat az oroszok szupermodern Szu-57-es lopakodó vadászgépéből
Hét századot szerezne be a felemelkedő nagyhatalom.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.