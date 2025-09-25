Ez kell a német gazdaság újraindításához

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025 Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.

A német gazdaság a kutatóintézetek friss közös előrejelzése szerint az ország gazdasága idén 0,2 százalékkal nőhet, majd 2026-ban 1,3 százalékra, 2027-ben pedig 1,4 százalékra gyorsulhat a bővülés.

A mostani lendületet a gyors fiskális élénkítés adja, de az intézetek arra figyelmeztetnek, hogy tartós fordulat csak mélyebb reformokkal várható.

A kutatók szerint a gazdaság még bizonytalan talajon áll, a következő két évben érezhetőbb javulás jöhet, de a szerkezeti gyengeségek miatt ez könnyen kifulladhat. A berlini DIW közgazdásza, Geraldine Dany-Knedlik úgy látja, hogy a jelenlegi dinamika önmagában nem elég a hosszabb távú növekedési pálya helyreállításához.

A háttérben a Friedrich Merz vezette kormány hatalmas – infrastruktúrára és védelemre szánt – beruházási csomagja áll, amely javította a befektetői és vállalati hangulatot. Ugyanakkor egyre nagyobb az igény a mélyreható, versenyképességet erősítő átalakításokra, mert az állami keresletbővítés csak átmenetileg képes élénkíteni a gazdaságot, fenntartható bővülés versenyképességi reformok nélkül nem lehetséges.

A bizalom törékenységét jelzi, hogy az Ifo üzleti hangulatindex váratlanul gyengült. Az intézet elnöke, Clemens Fuest attól tart, hogy a friss adósság inkább költségvetési lyukakat töm be, mintsem termelékenységet növelő beruházásokat pörget.

Németország exportorientált üzleti modelljét közben a vámok és kereskedelmi feszültségek is terhelik. Bár az EU megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnökkel, amely a legtöbb szállítmány vámszintjét 15 százalékon rögzíti, ennek tartóssága bizonytalan, ami fékezi a külkereskedelmi kilátásokat.

A feldolgozóipar gyengélkedése folytatódhat, különösen az autóipar döcögős elektromos átállása miatt. Friss intő jelként a Porsche rontotta kilátásait és elhalasztotta egy elektromos típus gyártását, az intézetek szerint pedig az export egyhamar nem lesz a gazdaság húzóereje, így a kilábalás inkább a belföldi keresletre támaszkodik majd.

A szakértők egy 12 pontos reformcsomagot sürgetnek, köztük a hazai szabályozási teher enyhítését, a társadalombiztosítási költségek stabilizálását és a munkavállalási ösztönzők erősítését.

Gyors végrehajtás esetén ez nemcsak a hosszú távú potenciált növelné, hanem rövid távon is élénkítené a gazdaságot. Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint a kormány érzi a nyomást és első számú prioritása a növekedés újraindítása. Ha a reformok megtorpannak, a fiskális lökés kifutásával még a jelenleg becsült, lassú élénkülési pálya is sérülhet, viszont strukturális reformok esetén a 2026–2027-es gyorsulás tartósabbá válhat.

Címlapkép forrása: Shutterstock