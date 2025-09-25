Ez már súlyos: leállítja Oroszország az üzemanyag kivitelét

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy az év végéig felfüggeszti az üzemanyag kivitelét, mivel az ország benzinkútjain és a megszállt területeken egyre súlyosabb hiány tapasztalható az ukrán dróntámadások következtében.

Kijev a nyár folyamán fokozta a finomítók, szivattyúállomások és üzemanyagszállító vonatok elleni dróntámadásait, hogy megzavarja az orosz ellátási láncokat. Az ukrán légierő közlése szerint a héten több orosz üzemanyag-előállító létesítményt és szivattyúállomást is támadtak, köztük a Gazprom által üzemeltetett, dél-oroszországi Baskíriában található jelentős olajfinomítót.

Bár az orosz tisztviselők kezdetben "logisztikai okokra" hivatkoztak és ígéretet tettek a helyzet gyors rendezésére,

a hiány az elmúlt hetekben csak súlyosbodott.

Moszkva először márciusban tiltotta meg bizonyos benzinfajták exportját, majd júliusban kiterjesztette a tilalmat minden jelentős termelőre.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes most bejelentette, hogy

a tilalmat az év végéig meghosszabbítják, és egyes dízelüzemanyagok kivitelét is korlátozzák.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Novak elismerte, hogy "valóban enyhe hiány tapasztalható az olajtermékekből", de hozzátette, hogy ezt "a felhalmozott tartalékokból fedezik".

Oroszország a világ egyik legnagyobb dízelüzemanyag-előállítója, és ennek exportja az állam fontos bevételi forrása. Az Izvesztyija kormánypárti lap beszámolója szerint több régióban már megkezdődött az üzemanyag adagolása, és a benzinkutak csak korlátozott mennyiséget adnak el egy-egy vásárlónak.

A helyzet a 2014-ben Oroszország által illegálisan annektált Krím-félszigeten a legsúlyosabb. A Kommerszant orosz üzleti hírportál szerint

a krími benzinkutak mintegy fele már nem működik az ellátási problémák miatt.

A közösségi médiában megosztott videók és képek hosszú autósorokat mutatnak a még működő kutaknál.

A Krími Szél nevű népszerű Telegram-csatorna szerdán arról számolt be, hogy Szevasztopolban, a Krím legnagyobb városában teljesen elfogyott a benzin. Amikor két tartálykocsi megérkezett az egyik kúthoz, szinte azonnal hatalmas sor alakult ki, és néhány óra alatt kiürültek a tartályok. A csatorna szerint a benzin ára körülbelül harmadával magasabb, mint egy hónappal ezelőtt.

