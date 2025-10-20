Ebből lesz a nagy pénz, ha sikeres a budapesti békecsúcs

Nemsokára Budapesten találkozhat egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó tétje óriási, akár arra is van esély, hogy hirtelen megnyílik az út a béke irányába. Ugyan nem tudjuk, mi fog történni, de befektetőként az egyik legfontosabb feladat, hogy tudjuk, miből profitálhatunk, ha nagy előrelépés lesz a tárgyalásokon. A befektetési nyertesekre és vesztesekre koncentrálunk most.

A múlt héten bombaként robbant a hír, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten egyeztetnek az orosz–ukrán háborúról – egyelőre úgy tűnik, az ukrán elnök részvétele nélkül.

Egyesek szerint nem lesz eredménye a találkozónak, mások szerint a tűzszünet sem lehetetlen. Annyi viszont biztosnak tűnik, hogy ha lesz megállapodás, annak óriási hatásai lesznek az európai befektetésekre. Ezért ebben a cikkben megmutatjuk, kik nyerhetnek és kik veszíthetnek, ha sikeresen zajlanak a tárgyalások.

Ez a megközelítés azért fontos, mert