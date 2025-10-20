  • Megjelenítés
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Podcast

Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy a mesterséges intelligencia területén zajló beruházási hullám már meghaladta minden korábbi infrastrukturális fejlesztés nagyságát a világtörténelemben. Ennek legújabb fejleményei emlékeztettek a szerencsejátékok legvadabb időszakaira is. Jónap Richárddal, a Concorde Értékpapír tartalomfejlesztési igazgatójával egy 2014-es ázsiai eseménysorozat analógiáján keresztül mutattuk be, hol tart most ez a boom, és milyen módon zárulhat le. A műsor második felében Kaszab Balázzsal, a Portfolio részvény rovatának elemzőjével vettük át az európai védelmi ipar cégeinek árfolyam-alakulását és a bennük rejlő növekedési potenciált.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mesterséges intelligencia-boom – (01:41)
  • Makronaptár – (15:11)
  • Európai védelmi ipar – (27:36)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok

