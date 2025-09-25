Figyelmeztetnek a hitelminősítők: a geopolitikai feszültség tönkreteheti a régió legerősebb gazdaságát

A Moody’s szerint a növekvő geopolitikai kockázat próbára teheti Lengyelország eddig robusztus gazdaságát, és ronthatja az államadósságot. A zloty a hét közepén egyhavi mélypontra gyengült, miután Washingtonból olyan üzenetek érkeztek, amelyek a régióban a háborús eszkaláció kockázatát erősítik.

A hitelminősítő elemzője, Heiko Peters úgy látja, hogy a lengyel GDP idén és jövőre is 3 százalék feletti ütemben bővülhet, ami kelet-európai összevetésben kiemelkedő.

A mintegy 915 milliárd dollár összértékű gazdaság lendületét ugyanakkor egy háborús eszkaláció könnyen megtörheti, mivel ez a beruházások és a fogyasztás azonnali csökkenését hozná magával.

A befektetők óvatossága már az elmúlt hetekben is látszott, a geopolitikai konfliktus mélyülése esetén viszont a közvetlen tőkebeáramlás akár teljesen is megakadhat, a háztartások pedig a magas bizonytalanság miatt visszafoghatják a költekezést.

A Moody’s értékelése szerint a geopolitikai kockázat tehát nemcsak konjunkturális, hanem hitelkockázati tényezővé is válhat.

Múlt héten a Moody’s negatívra rontotta Lengyelország "A2"-es besorolásának kilátását, amellyel az ország egy lépésre került a leminősítéstől. Márpedig Lengyelország adósbesorolása 2002 óta nem változott egyszer sem, így egy esetleges rontás komoly fordulatot hozhatna az ország befektetői megítélésében. A Moody's indoklásában a megugró költségvetési hiányt és a költségvetési kiigazítást nehezítő politikai tényezőket emelte ki.

A régió biztonsági helyzetét tovább terheli az orosz–NATO feszültség fokozódása, amely már a lengyel légtér védelmében és a légi közlekedésben is rendkívüli lépéseket hozott.

A Moody’s egy katonai konfrontációt nagyon alacsony valószínűségű, de nagy hatású forgatókönyvnek tart, amely több fokozatú leminősítést is kiválthatna.

Rövid távon a zloty árfolyamának ingadozása és a kockázati felárak emelkedése valószínű, ami drágíthatja az állam és a vállalatok finanszírozását. A befektetők átmeneti kivárása lassíthatja a beruházásokat, a fogyasztók óvatossága pedig hűtheti a belső keresletet.

Középtávon a kilátásokat befolyásoló fő tényezők a geopolitikai helyzet stabilizálódása és a hiteles költségvetési politika visszaállítása lehetnek. Ha a feszültség nem eszkalálódik, a növekedési fundamentumok és a konszolidációs lépések tompíthatják a leminősítési kockázatot;

tartós bizonytalanság esetén viszont a hitelprofil romlása, a zloty gyengülése és mérsékeltebb növekedés a valószínű forgatókönyv.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images