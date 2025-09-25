Gáztranzit-pánik: Szijjártó azonnal lépett a bolgár nyilatkozat után

A délután megjelent hírek után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felkereste a bolgár energiaügyi minisztert, hogy tájékoztatást kapjon az orosz gáztranzit ügyében.

Bulgária energiaügyi minisztere megerősítette azt, hogy hazája továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak a földgázszállítások terén

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A tárcavezető a bolgár miniszterelnök szerdai nyilatkozatára reagált, amelyben Rozen Zseljazkov bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy Bulgária két éven belül felmondja az orosz földgáz vásárlására és tranzitjára vonatkozó szerződéseit. Ami nagyobb probléma, hogy a döntés nyomán Bulgária nemcsak saját fogyasztásában zárja ki az orosz földgázt, hanem a területén áthaladó tranzit is megszűnik.

Arról biztosított engem, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartnere lesz Magyarországnak, Bulgária nem hozza nehéz helyzetbe Magyarországot, és azt mondta, hogy a bolgár miniszterelnök nyilatkozata a REPowerEU esetleges döntésének keretében értelmezendő

- húzta alá, majd hozzátette: "azonban ez még csak egy javaslat, erről döntés nincsen, még zajlik a vita. Úgyhogy Bulgáriában időről időre felreppennek ilyen hírek."

