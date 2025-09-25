Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció – így látja a gazdaságot az MNB

Bár a teljes inflációs jelentés ma jelent meg, a hagyományoknak megfelelően kedden már megismerhettük a jegybank inflációs és növekedési prognózisát.
A jegybanki szakértők szerint az idei éves átlagos pénzomlási ütem 4,6%-os, a jövő évi 3,8%-os lehet.
Előbbi némileg alacsonyabb, utóbbi kicsit magasabb előző, júniusi előrejelzésüknél. Ennek hátterében az állhat, hogy a kormányzat augusztusról novemberre hosszabbította az árrésstopok hatályát, így az MNB is a későbbi kivezetéssel számol. A központi bank emellett a növekedési kilátásokat illetően is kissé borúsabb lett: a korábbi 0,8 százalékos növekedés helyett már csak 0,6 százalékot vár.
Az Inflációs jelentést ma délelőtt Baksay Gergely, az MNB közgazdasági és költségvetési elemzésekért, valamint statisztikáért felelős ügyvezető igazgatója és Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója mutatja be részleteiben.
Balatoni elmondta, hogy az idei GDP-előrejelzés június óta történő csökkentését leginkább a mezőgazdaság rossz eredménye indokolta.
A nemzetközi környezetről beszélve kiemelte, hogy végre konszolidálódni látszik a kereskedelmi háború.
Így is jópár évtizedet visszamegyünk a vámszintek tekintetében, azonban a további eszkalációt sikerült elkerülni
– tette hozzá Balatoni. Ez itthon is látszik, augusztusra a magyarországi, USA-ba exportáló vállalatok várakozásai is sokat javultak.
Inflációs körkép
Korábban a nemzetközi színtéren folyamatosan csökkent a drágulási ütem.
Az elmúlt időszakban mintha megakadt volna a dezinfláció.
Ennek oka részben az, hogy a világpiaci élelmiszerár-emelkedési hullám 18 hónapja tart.
A hazai helyzetet tekintve, az iparcikkek esetében volt nagyobb az áremelkedés, mint amire korábban a jegybank számított. Ezt a vártnál erősebb forint indokolja.
Jelenlegi bejelentések szerint a kormány november végével kivezeti az árkorlátozó intézkedéseket, így a jelentésben ezzel számoltak. Ezek nélkül azonban a drágulás magasabb lenne,
az árrésstopok most 1,5 százalékponttal mérséklik az inflációt.
Jelen pillanatban a lakosság inflációs várakozásai ott vannak, mint amikor 8 százalék volt az infláció. Ez is azt mutatja, hogy az inflációnak az emlékét is ki kell törölni.
Miért lehet 0,6 százalék a hazai növekedés idén?
Csökkenti a növekedési kilátásokat az aszály, a geopolitikai feszültségek és a munkaerőpiac fokozatos gyengülése. A szárazság súlyosságát érzékeltetve megjegyezte, hogy a csapadékszint már a 2022-es szint alatt van.
Az idei évben a nagyberuházásoktól (BMW, BYD és CATL) egyáltalán nem számítanak arra, hogy hozzátennének a gazdaság növekedéséhez, jövőre azonban 0,7 százalékponttal is hozzájárulhatnak a GDP-bővüléséhez.
A vállalatok helyzetét elemezve kijelentette, hogy lenne lehetőség egy növekedés finanszírozására; ezt az akadályozza, hogy kereslet nincsen a cégek részéről. A szférát a költségtényezők (például magas energiaárak) nagyon aggasztják.
|Az MNB alappályabeli előrejelzése a friss és a korábbi inflációs jelentésben
|előrejelzés 2025-re
|előrejelzés 2026-ra
|előrejelzés 2027-re
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|Infláció (éves átlag)
|Maginfláció
|4,9
|4,7
|4,0
|3,9
|3,0
|2,9
|Indirekt adóhatásoktól szűrt maginfláció
|4,7
|4,4
|4,0
|3,9
|3,0
|2,9
|Fogyasztóiár-index
|4,7
|4,6
|3,6
|3,8
|3,0
|3,0
|Gazdasági növekedés (éves vált., %)
|Háztartások fogyasztási kiadása
|3,9
|4,2
|4,2
|4,4
|3,3
|3,3
|Állóeszköz-felhalmozás
|-5,5
|-6,4
|1,6
|2,0
|4,0
|4,0
|Belföldi felhasználás
|0,8
|1,8
|2,8
|2,9
|2,8
|2,8
|Export
|0,5
|0,2
|4,5
|4,3
|6,2
|6,2
|Import
|0,6
|1,9
|4,7
|4,6
|5,9
|5,9
|GDP
|0,8
|0,6
|2,8
|2,8
|3,2
|3,2
|Munkatermelékenység
|0,9
|0,5
|3,2
|3,2
|3,0
|3,0
|Külső egyensúly (a GDP %-ában)
|Folyó fizetési mérleg egyenlege
|2,0
|1,3
|2,2
|1,4
|2,5
|1,6
|Külső finanszírozási képesség
|3,1
|2,3
|3,6
|2,7
|3,7
|2,9
|Államháztartás
|ESA egyenleg (a GDP %-ában)
|(-4,4)-(-4,1)
|(-4,5) - (-4,1)
|(-4,0)-(-3,7)
|(-4,2) - (-3,8)
|(-3,5)-(-2,9)
|(-3,7) - (-3,2)
|Munkapiac
|Nemzetgazdasági bruttó átlagkereset
|9,2
|8,7
|10,5
|10,5
|7,0
|6,8
|Nemzetgazdasági foglalkoztatottság
|-0,4
|-0,8
|-0,4
|-0,5
|0,2
|0,2
|Versenyszféra bruttó átlagkereset
|9,1
|8,5
|9,3
|9,3
|9,4
|9,4
|Versenyszféra foglalkoztatottság
|-0,8
|-1,4
|-0,3
|-0,4
|0,2
|0,3
|Munkanélküliség
|4,5
|4,6
|4,8
|4,8
|4,5
|4,5
|Versenyszféra fajlagos munkaköltség
|0,8
|1,2
|1,1
|1,2
|0,2
|0,3
|Lakossági reáljövedelem
|2,5
|2,0
|4,4
|4,5
|3,1
|3,2
|Forrás: MNB, Portfolio
Címlapkép forrása: Shutterstock
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Szenved a Fiat, az Opel, a Seat és a Porsche is.
Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események
Péntekre uniós szintű találkozót hívtak össze.
Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!
Teljes egészében ki tudják elégíteni a Mol finomítóinak olajigényét.
Érik a szakítás az EU két legerősebb hatalma között – Mi lesz így az új generációs vadászgéppel?
Franciaország akár egyedül is megépítené inkább.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Egy videót is csatoltak.
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Egyre feszültebb a helyzet.
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Már a németek is úgy látják, hogy szükséges lesz feltörni az oroszok Brüsszelben zárolt pénzeit.
Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?
Elindult a jelentkezés a kifejezetten osztályoknak szóló OTP Class Pályázatra.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.