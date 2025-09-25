Hiány van abból az anyagból, amiről soha nem hallott, de leáll nélküle a világgazdaság

Kína alig exportál már germániumot az EU-ba, ami pánikot kelt az iparban. A Tradium nyersanyag-kereskedő adatai szerint az első félévben közel 60 százalékkal csökkentek a Kínából Európába irányuló szállítások az előző év azonos időszakához képest.
Míg az EU még kap némi germániumot, az Egyesült Államokba teljesen leállították a szállítást.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a germánium ára Európában több mint 60 százalékkal emelkedett a 2024 végi exportkorlátozások bevezetése óta. Christian Hell, a Tradium germánium szakértője szerint az európai vállalatok kezdetben alábecsülték a helyzetet, de most már pánik uralkodik a piacon. "Durva becslés szerint az európai iparból jelenleg egy teljes globális éves termelésnek megfelelő mennyiség hiányzik" - mondja a szakértő.
A német lap arról ír, hogy a Tradiumhoz érkező megrendelések volumene 30-50-szeresére nőtt a megszokotthoz képest, és a vásárlók szinte bármilyen árat hajlandók megfizetni. Korábban a cégek nem voltak hajlandók felárat fizetni a nem kínai anyagokért, mivel Peking évtizedek óta jelentős beruházásokat hajtott végre a kritikus nyersanyagok értékláncaiba, és domináns pozíciót szerzett számos ásvány bányászatában és feldolgozásában.
A londoni székhelyű International Institute for Strategic Studies (IISS) szerint Kína adja a germániumtermelés körülbelül 83 százalékát.
A nyersanyag különösen fontos a védelmi ipar számára, ahol például éjjellátó készülékekben használják. A NATO is aggódik a germánium elérhetősége miatt, amely számos katonai alkalmazásban nélkülözhetetlen.
A szakértők szerint a germániumhiány rövid távon nem oldható meg.
Az EU-nak legkésőbb 2023-ig el kellett volna kezdenie stratégiai készletek felhalmozását
– mondja Hell. Most már késő, mert Kína nem exportál germániumot tárolási célokra. Az Egyesült Államok jobban felkészült, és már 2022-ben megkezdte a germániumhulladék újrahasznosítását.
Az EU a Kritikus Nyersanyagok Törvényében (CRMA) előírja, hogy 2030-ig a stratégiai nyersanyagok iránti kereslet 25 százalékát az EU-n belüli újrahasznosítással kell fedezni. Jelenleg azonban ez az arány mindössze 8 százalék.
Pozitívum, hogy az Umicore, az egyik legnagyobb EU-s beszállító, képes germániumot feldolgozni, és szükségleteinek 50 százalékát újrahasznosított anyagokból fedezi.
A germánium esetében tehát nem a feldolgozási know-how hiányzik, hanem a feldolgozatlan anyag ellátása jelent problémát. Az újrahasznosítási célok elérését azonban nehezíti az EU-tagállamok bürokratikus szabályozása. Bart Sap, az Umicore vezérigazgatója szerint a finomítók és újrahasznosítók széttöredezett nemzeti és regionális EU-szabályozásokkal szembesülnek, ami miatt értékes hulladék marad gyűjtetlenül hónapokig.
Az EU eddig korlátozott intézkedéseket hozott a kritikus nyersanyagok terén. A CRMA keretében 47 nyersanyagprojektet választottak ki, köztük két Umicore-projektet, amelyek új újrahasznosítási technológiák fejlesztésére, illetve a germániumfogyasztás csökkentésére irányulnak. Ezekhez a projektekhez azonban nem kapcsolódik finanszírozás.
