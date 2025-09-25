Időjárás: itt az előrejelzés, ez vár ránk a hétvégén

Őszies, bekuckózós napok jönnek, de vasárnaptól már szárazabb időben bízhatunk
- írta a következő napok időjárásáról az Időkép.
A csütörtöki napot őszies, borongós időjárás jellemzi Magyarországot, többfelé eső, zápor, helyenként zivatar tapasztalható. Miközben a csapadék súlypontja egyre inkább a keleti, északkeleti régiók irányába helyeződik majd át, délnyugaton már szakadozottabbá válhat a felhőzet. A szeles időben 14-26 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, továbbra is délen, délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket - írja Nagy-Kurunczi Rita meteorológus.
Előrejelzésük alapján pénteken is a felhőkön lesz a hangsúly,
a nap első felében még többfelé szükség lesz az esernyőkre,
míg délután már csak elszórtan találkozhatunk csapadékgócokkal. Az élénk, erős keleties szélben 15-24 fok közötti maximumokra van kilátás, délkeleten várható a legmelegebb idő.
Szombaton még felhősebb idővel rajtolunk, később viszont várhatóan vékonyodni,
szakadozni fog a felhőzet és csak néhol alakulhat ki kisebb eső, zápor;
a hűvös reggel után 16-21 fok ígérkezik.
Vasárnap viszont már egyértelműen szárazabb légtömegek érkeznek fölénk,
számottevő csapadék nem várható,
s egyre többfelé süt ki a nap. Hajnalban 7-12 fok várható, de a szélvédett völgyekben akár 5 fok alatti hőmérséklet is lehet. Élénk, helyenként erős lesz a keleties szél, a hűvös hajnalt követően 18-22 fok közé melegszik a levegő.
A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű - írja a meteorológiai szolgálat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kína váratlan lépése után a globális elitklub drasztikus intézkedéseket fontolgat: így akarják megtörni a függőséget
Árpadló jöhet a kritikus anyagra.
Nincs is semmi baj az amerikai gazdasággal
Sok amerikai adat érkezett.
Sorban várnak Brüsszel asztalánál az egykor dacos ázsiai országok
Malajzia alig győzi kivárni a tervezett dátumot, már idén megállapodást akar az EU-val.
Támadó űrfegyvereket fejlesztene a legnagyobb európai gazdaság
Elrettentő erőként szolgálnának az eszközök.
Hinstejn: barbár támadást hajtott végre Ukrajna Oroszország ellen
Egy atomerőmű volt a célpont.
Időjárás: itt az előrejelzés, ez vár ránk a hétvégén
Mutatjuk, mire kell számítani Magyarországon.
Kávézókat zár be a Starbucks, jönnek az elbocsátások
Milliárdos átszervezést hajtanak végre.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?