Időjárás: itt az előrejelzés, ez vár ránk a hétvégén

Kiderült, milyen időjárás várható pénteken és hétvégén Magyarországon.

Őszies, bekuckózós napok jönnek, de vasárnaptól már szárazabb időben bízhatunk

- írta a következő napok időjárásáról az Időkép.

A csütörtöki napot őszies, borongós időjárás jellemzi Magyarországot, többfelé eső, zápor, helyenként zivatar tapasztalható. Miközben a csapadék súlypontja egyre inkább a keleti, északkeleti régiók irányába helyeződik majd át, délnyugaton már szakadozottabbá válhat a felhőzet. A szeles időben 14-26 fok között alakulnak a csúcshőmérsékletek, továbbra is délen, délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket - írja Nagy-Kurunczi Rita meteorológus.

Előrejelzésük alapján pénteken is a felhőkön lesz a hangsúly,

a nap első felében még többfelé szükség lesz az esernyőkre,

míg délután már csak elszórtan találkozhatunk csapadékgócokkal. Az élénk, erős keleties szélben 15-24 fok közötti maximumokra van kilátás, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Szombaton még felhősebb idővel rajtolunk, később viszont várhatóan vékonyodni,

szakadozni fog a felhőzet és csak néhol alakulhat ki kisebb eső, zápor;

a hűvös reggel után 16-21 fok ígérkezik.

Vasárnap viszont már egyértelműen szárazabb légtömegek érkeznek fölénk,

számottevő csapadék nem várható,

s egyre többfelé süt ki a nap. Hajnalban 7-12 fok várható, de a szélvédett völgyekben akár 5 fok alatti hőmérséklet is lehet. Élénk, helyenként erős lesz a keleties szél, a hűvös hajnalt követően 18-22 fok közé melegszik a levegő.

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható, helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon néhol 5 fok alá hűl le a levegő. A csúcsérték 16 és 22 fok között valószínű - írja a meteorológiai szolgálat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images