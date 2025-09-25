  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára péntektől nem változik - írja a holtankoljak.

Holnap nem lesz változás a hazai üzemanyagárakban.

Így ma és várhatóan holnap is az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

Átlagárak 2025.09.25-én: 

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 
Címlapkép forrása: Shutterstock

