Itt az erősorrend: Kína mindent megtesz, hogy ne hergelje fel az USA-t

Kína felszólította az Egyesült Államokban üzletelő cégeit, hogy kerüljék az árháborúk fokozását

— ez annak a jele, hogy Peking szeretné fenntartani a Washingtonnal elért törékeny kereskedelmi fegyverszünetet.

Wang Wentao kereskedelmi miniszter kedden New Yorkban találkozott tíz kínai vállalat képviselőivel az olyan ágazatokból, mint az e-kereskedelem, a távközlés és az autóalkatrész-gyártás — közölte a minisztérium egy nyilatkozatban.

Wang elmondta, hogy Kína és az Egyesült Államok „több fontos konszenzust ért el számos gazdasági és kereskedelmi konzultációt követően”, és reményét fejezte ki, hogy a vállalatok megértik a helyzetet, és „pozitívan reagálnak”.

Arra is felszólította őket, hogy ellenálljanak annak az intenzív versenynek, amelyet a túlkapacitás vált ki, és amely túlzott munkavégzésre kényszeríti az embereket csökkenő megtérülés mellett.

Júliusban Kína legfelső vezetése hangsúlyozta eltökéltségét, hogy visszaszorítsa ezt a jelenséget. A döntéshozó Politbüro megígérte, hogy szigorítja a túlkapacitások kezelését a kulcsfontosságú iparágakban, és azt is kilátásba helyezte, hogy a helyi önkormányzatok beruházásvonzó gyakorlatait is szabályozzák.

Wang megjegyzései egyszerre jelezték a szándékot, hogy a két ország kapcsolatait a helyes pályán tartsák, és annak elismerését is, hogy kockázatokkal járhat az export más piacokra való növelése. Az olyan országokba irányuló szállítások, mint India, Afrika és Délkelet-Ázsia, a kereskedelmi háború során megugrottak, ami külföldön aggodalmakat keltett a helyi iparágakban okozott károkkal kapcsolatban.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten, Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után kijelentette, hogy reméli, a jövő hónapban találkozhat Hszivel az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés csúcstalálkozójának margóján. Trump azt is méltatta, hogy előrelépés történt a TikTok-ügylet véglegesítése felé. Ez éles ellentétben áll az év elejével, amikor a kereskedelmi kapcsolatok megromlottak, és mindkét fél hatalmas vámokkal sújtotta egymást.

Kína pozitívnak és pragmatikusnak nevezte Hszi és Trump tárgyalásait, Hszi pedig kifejezte bizalmát, hogy Washington és Peking képes kezelni a köztük felmerülő problémákat. Ugyanakkor Hszi azt is jelezte, hogy az Egyesült Államoknak tisztességes környezetet kellene biztosítania a kínai cégek számára az üzletvitelhez, ami a kivitelkorlátozásokkal és más kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos nézeteltérésekre utal.

A New York-i üzletemberekhez szólva Wang kijelentette, hogy Peking „törekedni fog a kínai–amerikai gazdasági és kereskedelmi együttműködés stabilizálására a központi kormány döntéseinek és iránymutatásának megfelelően, határozottan védeni fogja a kínai vállalatok törvényes jogait és érdekeit, és jó környezetet teremt a két ország vállalatai közötti kölcsönösen előnyös együttműködéshez.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images