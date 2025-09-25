Kárpát-medencei rémálomról írnak a meteorológusok: érdekes folyamatokra hívták fel a figyelmet

Egyik rémálmunk. Van az a frázis, miszerint a Kárpát-medencére sokkal nehezebb pontos időjárás előrejelzést készíteni, mint Európa más részein. Ez nem pusztán mentegetőzés a meteorológusok részéről, van szakmai alapja, még ha ebben a formában kicsit általánosító is a kijelentés. Ezúttal a bűnös a hullámzó front
- írja posztjában a releváns időjárási folyamatokat és érdekességeket bemutató The Weather on Maps.
Magyarázatuk szerint a legbizonytalanabb és legnagyobb téttel rendelkező időjárási helyzeteket okozó frontok
- Nyugat-Európában általában kiszámíthatóbban vonulnak át, a tenger felett ugyanis a légtömegek “szabályosabban” viselkednek, kevésbé jellemzők a különböző skálájú turbulenciák, és maga a felszín is sokkal szabályosabb, hiszen szinte sík.
- Ezzel szemben itt, az Alpok és a Kárpátok mögött, illetve között a légáramlás már nem egyszerűen A-ból B-be tart, hanem a völgyek között nehezebben számítható útvonalon tör magának utat.
Kiemelték, az időjárás-előrejelző modellek a domborzatot bizonyos mértékű egyszerűsítéssel írják le, ezért az eredmény is csak közelítő jellegű lehet.
Míg az ebből fakadó hiba Angliában csekély, addig nálunk jelentős.
A meteorológusok rámutatnak: így van ez a mostani, igazi őszi időt okozó frontrendszer is fennakadt az említett hegységrendszereken.
- A korábbi hidegfront megtorpant, rajta hullámok keletkeztek, némely szakasza meglódul, némely visszatáncol. Ilyenkor például a csapadék eloszlása és mennyisége is jelentős bizonytalansággal becsülhető csak, még akár 1 napos időtávon is.
- Jelenleg a frontvonal tartósan éppen a Kárpát-medence fölött húzódik, a légtömegek itt találkoznak, de elkeveredésük nehézkes és hektikus. Néha megvastagszik a felhőzet, néha elered, máskor épp ellenkezőleg, és ez folytatódik 2-3 napig.
Ami azonban nagy előrelépés a 10-20 évvel ezelőttihez képest, hogy egyrészt akkoriban még akár néhány órára előre se lehetett olyan pontosságot elérni, mint manapság 24-48 órára, másrészt mi már számszerűsíteni tudjuk a bizonytalanság mértékét, míg korábban még csak különböző forgatókönyvek sem léteztek
- mutatnak rá a The Weather on Maps meteorológusai.
Megjegyezték továbbá, hogy a frontrendszerhez kapcsolódó ciklon középpontja tőlünk kissé nyugatra van és lesz, és a hét hátralevő részében ennek környezetében hull majd a legtöbb csapadék, vagyis
az Alpok déli lejtőin és az Adrián bőséges öntözés várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
