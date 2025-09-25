  • Megjelenítés
Kartellt fülelt le a Bizottság, perre megy a Mol
Gazdaság

Kartellt fülelt le a Bizottság, perre megy a Mol

Portfolio
Az Európai Bizottság döntésében több etilénvásárlót marasztalt el a verseny korlátozására irányuló magatartásuk miatt, a Mol csoport is jelentős anyagi kárt szenvedett az ügyben - írja a társaság. A társaság polgári peres eljárást indított a kartellben résztvevő több vállalkozással szemben.

Az Európai Bizottság etilén kartell ügyében hozott döntése több etilén vásárlót is elmarasztalt versenykorlátozó magatartásuk miatt. A Mol csoport elemzése alapján

a kartell jelentős mértékben befolyásolta a Mol csoport etilén és polietilén értékesítési árait,

ezzel számottevő anyagi kárt okozva a Mol csoport számára - írják.

A kár megtérítése érdekében a Mol csoport polgári peres eljárást indított a kartellben résztvevő több vállalkozással szemben is.

