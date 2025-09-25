  • Megjelenítés
Kilőtt az urán árfolyama!
Kilőtt az urán árfolyama!

Portfolio
Közel egyéves csúcsra emelkedett ma az urán árupiaci jegyzése, a rali hátterében több ok is meghúzódik.

Az urán határidős jegyzése az amerikai árutőzsdén nemrég 82 dollár fölé emelkedett fontonként,

ami közel egyéves csúcsnak számít,

hiszen utoljára tavaly októberben állt ilyen magasan a jegyzés.

uranium
Forrás: tradingeconomics

Az elmúlt hetek árfolyam-emelkedését egyrészt a fizikai uránalapok fokozott vásárlásai, másrészt a nukleáris fűtőanyag árfolyam-emelkedésére játszó spekulációk fűtötték. A hírek szerint a világ legnagyobb uránalapja, a Sprott tovább növelte vásárlásait, így a harmadik negyedévben már 2,3 millió fontot halmozott fel, míg a brit Yellow Cake 125 millió dollárt gyűjtött újabb beszerzésekre. Az ilyen típusú alapok vásárlásai gyakran erőteljes áremelkedést váltanak ki a szűkös uránpiacon.

A lendületet az is erősítette, hogy az Egyesült Államok bejelentette:

növeli stratégiai uránkészleteit, hogy ellensúlyozza az orosz importot érintő egyre szigorúbb korlátozásokból fakadó ellátási kockázatokat.

Közben az energiaellátás biztonságának növelése és a dekarbonizációs célok miatt a World Nuclear Association 28 százalékos keresletnövekedést jósolt 2030-ig a nukleáris energia alapanyagára.

A keresleti oldal várható növekedésével párhuzamosan a kínálati oldalon olyan hírek érkeztek, amik a szűkösség erősödésének irányába mutatnak: a kanadai Cameco csökkentette éves kitermelési célját a saskatchewani McArthur bánya bővítésének csúszása miatt, míg a kazah Kazatomprom jövőre 10 százalékkal mérsékli termelését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

