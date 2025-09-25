Kilőtt az urán árfolyama!

Az urán határidős jegyzése az amerikai árutőzsdén nemrég 82 dollár fölé emelkedett fontonként,

ami közel egyéves csúcsnak számít,

hiszen utoljára tavaly októberben állt ilyen magasan a jegyzés.

Az elmúlt hetek árfolyam-emelkedését egyrészt a fizikai uránalapok fokozott vásárlásai, másrészt a nukleáris fűtőanyag árfolyam-emelkedésére játszó spekulációk fűtötték. A hírek szerint a világ legnagyobb uránalapja, a Sprott tovább növelte vásárlásait, így a harmadik negyedévben már 2,3 millió fontot halmozott fel, míg a brit Yellow Cake 125 millió dollárt gyűjtött újabb beszerzésekre. Az ilyen típusú alapok vásárlásai gyakran erőteljes áremelkedést váltanak ki a szűkös uránpiacon.

A lendületet az is erősítette, hogy az Egyesült Államok bejelentette:

növeli stratégiai uránkészleteit, hogy ellensúlyozza az orosz importot érintő egyre szigorúbb korlátozásokból fakadó ellátási kockázatokat.

Közben az energiaellátás biztonságának növelése és a dekarbonizációs célok miatt a World Nuclear Association 28 százalékos keresletnövekedést jósolt 2030-ig a nukleáris energia alapanyagára.

A keresleti oldal várható növekedésével párhuzamosan a kínálati oldalon olyan hírek érkeztek, amik a szűkösség erősödésének irányába mutatnak: a kanadai Cameco csökkentette éves kitermelési célját a saskatchewani McArthur bánya bővítésének csúszása miatt, míg a kazah Kazatomprom jövőre 10 százalékkal mérsékli termelését.