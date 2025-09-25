Kötik az ebet a karóhoz a demokraták: napokon belül leáll a kormányzat?

Mindössze két nap áll a törvényhozók rendelkezésére, hogy megállapodást érjenek el a szerdától esedékes kormányzati leállás elkerülésére. A republikánusok azt követelik, hogy a szenátusi demokraták segítsenek elfogadni egy átmeneti finanszírozási törvényjavaslatot, amely éppen csak átment a képviselőházban a múlt héten.
A demokraták viszont ragaszkodnak ahhoz, hogy bármilyen rövid távú finanszírozási törvény tartalmazzon egészségügyi programokra vonatkozó védelmet, beleértve az Affordable Care Act (Obamacare) emelt adókedvezményeinek meghosszabbítását. Hakeem Jeffries, demokrata képviselőházi kisebbségi vezető figyelmeztetett, hogy
az egészségügyi megállapodásnak "megingathatatlannak és törvénybe foglaltnak kell lennie".
A demokraták figyelmen kívül hagyják a Fehér Ház Költségvetési Hivatalának figyelmeztetését, amely szerint a szövetségi ügynökségeknek tömeges elbocsátásokra kell felkészülniük, ha nem születik finanszírozási megállapodás. Jeffries "rosszindulatú politikai hacknek" nevezte a hivatal igazgatójának a szavait.
A republikánusok elutasítják a demokraták egészségügyi követeléseit. John Thune szenátusi többségi vezető "észszerűtlennek és komolytalannak" nevezte azokat. Chuck Schumer demokrata szenátusi kisebbségi vezető válaszában arra figyelmeztetett, hogy november 1-jén 93%-os egészségbiztosítási díjemelkedés fenygeti az amerikaiakat.
Donald Trump elnök lemondta a demokrata vezetőkkel tervezett találkozót, kijelentve, hogy
semmilyen találkozó nem lehet produktív a kongresszusi vezetőkkel
márpedig ez növeli a kormányzati leállás esélyét.
A demokraták arra számítanak, hogy a választók a republikánusokat fogják hibáztatni egy esetleges leállásért, mivel ők irányítják a Fehér Házat és szűk többséggel rendelkeznek a Kongresszus mindkét házában. Úgy vélik, a 2026-os időközi választásokon a szavazók megbüntetik a republikánusokat, ha az Obamacare támogatások megszűnnek. A KFF, egy pártatlan egészségpolitikai kutatócsoport szerint, ha ezek az adókedvezmények megszűnnek, az átlagos biztosítási díjak akár 75%-kal is emelkedhetnek amerikaiak milliói számára.
A republikánusok nyitottak a támogatások meghosszabbításáról szóló tárgyalásokra, de nem most. Mike Johnson, republikánus házelnök szerint ez "decemberi politikai vita és döntés, nem szeptemberi finanszírozási kérdés". Ehelyett egy "tiszta" átmeneti finanszírozási törvényt szorgalmaznak politikai kiegészítések nélkül.
A szenátusi republikánusoknak szűk többségük miatt
néhány demokrata szavazatára van szükségük bármilyen, a kormányzat működőképességének fenntartását célzó jogszabály elfogadásához.
Kulcskérdés, hogy a szenátusi demokraták - köztük esetleg Schumer - végül engednek-e, és a republikánusokkal szavaznak-e a kormány nyitva tartása érdekében, ahogy többen tették márciusban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
