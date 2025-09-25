Közép-Európa az idei év vesztese növekedési szempontból

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) több mint egy év után először emelte 2025-ös növekedési előrejelzését, de figyelmeztetett, hogy a vámok és háborúk hatásai visszafogják majd a 2026-os bővülést. A hitelintézet jelentésében kiemelte, hogy az idei gazdasági kilátások a szokásosnál is vegyesebbek, lefelé elsősorban a közép-kelet-európai országok (így Magyarország) lóg ki, míg a legnagyobb bővülés Törökországban és Közép-Ázsiában várható.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) enyhén, 3,1 százalékra emelte a partnerországok 2025-ös összesített növekedési kilátásait, de rámutatott annak heterogén alakulására is, mivel a kelet-európai országok növekedése elmarad a többi régióétól. A jelentés most először tartalmazza a bank legújabb partnereit is, köztük Irakot és hat afrikai országot.

Beata Javorcik, az EBRD vezető közgazdásza szerint a jelentés számottevő teljesítménybeli eltéréseket mutat a kelet-európai és más működési régiók között. A közgazdász arra is figyelmeztetett, hogy

a növekvő adósság, az újra erősödő infláció, az elhúzódó háborúk és a vámok veszélyeztetik az EBRD gazdaságait.

A költségvetési konszolidáció szükségessége visszafogja a növekedést az EBRD európai országaiban, köztük Lengyelországban, Magyarországon és Romániában, míg a közép-ázsiai, afrikai országok és Törökország gyorsabb növekedésre számíthatnak.

Javorcik kiemelte, hogy a GDP százalékában mért kamatkiadások a világ legtöbb országban növekszik, ami egyre inkább megkérdőjelezi az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát.

Globálisan megváltozott a döntéshozók gondolkodásmódja, akik hirtelen úgy viselkednek, mintha az adósság fenntarthatósága már nem lenne probléma... mintha mindenki elfelejtette volna Görögország közelmúltbeli tapasztalatait

- mondta a bank vezető közgazdásza.

Az infláció is újra emelkedni kezdett, 2025 júliusában átlagosan 6,4 százalékot ért el az EBRD-régiókban.

Bár ez jóval a 2022-es 17,5 százalékos csúcs alatt van, meghaladja az EBRD várakozásait, és egyre inkább keresletoldali, tükrözve az expanzív költségvetési politikát.

Az EBRD ismét csökkentette Ukrajna 2025-ös növekedési előrejelzését az Oroszországgal folytatott háború, a gyenge termés és a súlyosbodó munkaerőhiány miatt. Emellett úgy véli, hogy Oroszország gazdasága is nehéz időszakba lép, a feszített államháztartás és az energiaexport további korlátozásai ugyanis stagfláció felé sodorhatják az országot.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images