Kritikus szint közeleg: a szakértők szerint 4,20%-nál dőlhet el a kötvénypiac sorsa

A kétéves és tízéves kötvények hozama 1 bázisponttal emelkedett, így 3,61%, illetve 4,15% szintre került. A piacok az év végéig 40 bázispontos Fed-kamatcsökkentést áraznak be, de egyes befektetők szerint a tartós inflációs kockázatok miatt a kötvényáraknak tovább kell csökkenniük, mielőtt vásárolnának.

A csütörtöki nap számos potenciális katalizátort tartogat: GDP-adatok, munkanélküliségi kérelmek és tartós fogyasztási cikkek adatai várhatók. Emellett az amerikai kincstár 44 milliárd dollárnyi hétéves kötvényt bocsát árverésre. Több Fed-döntéshozó, köztük Austan Goolsbee, John Williams és Mary Daly is beszédet tart.

A befektetők különösen figyelik majd, hogy Stephen Miran, a Fed legújabb döntéshozója, egy Bloomberg TV interjúban kifejti-e agresszívebb kamatcsökkentési nézeteit. A Donald Trump által kinevezett Miran a múlt heti döntés során olyan kamatpálya-előrejelzést adott, amely az év végéig 1,5 százalékpontos kamatcsökkentést javasol.

„Úgy gondoljuk, jó esély van arra, hogy a piacnak még mélyebb vágási ciklust kell beáraznia”, nyilatkozta James Lord, a Morgan Stanley stratégája.

Arra számítunk, hogy az amerikai rövid lejáratú kamatok végül jóval többet, talán 50 bázispontot esnek

– közölték.

A Morgan Stanley szerint a kamatcsökkentések üteme jövőre is magas marad, és a Fed a 2,75%-os végső kamatszintet a jövő év harmadik negyedévére érheti el.

Az amerikai bank szerint a további lazítás a ötéves hozamot 3,25%-ra csökkentheti.

Egyelőre – mivel az inflációs kilátások távolról sem egyértelműek – Evelyne Gomez-Liechti, a Mizuho International többeszközös stratégája szerint

a befektetők akkor lépnek majd be vásárlóként, ha a tízéves hozam eléri a 4,20%-ot.

"Az árfolyamesés kihasználására alkalmas szintek még nem tűnnek túl vonzónak" – mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images