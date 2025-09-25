Már a kutyának se kellenek a kínai kötvények

A kínai államkötvények árfolyamesése fokozódik, miközben a befektetők a részvénypiacra áramlanak a hosszú nemzeti ünnepi szünet előtt. A 10 éves kötvények hozama közelít a 2%-os szinthez, amit a szigorúbb monetáris kilátások, a nagyobb kötvénykibocsátások és a befektetési jövedelmeket érintő adóemelések is fűtenek.

Nagyot emelkedett idén a kínai államkötvények hozama, mivel a részvénypiac kedvező teljesítménye miatt a befektetők a részvényekbe teszik áta pénzüket.

A 10 éves kötvények hozama három bázisponttal 1,92%-ra nőtt, ezzel három nap alatt öt bázisponttal emelkedett. A hozam várhatóan harmadik egymást követő hónapban is nőni fog, amire 2022 óta nem volt példa. A piacok október 1–8. között zárva tartanak a Nemzeti Ünnep miatt.

A kínai kötvényekre nemcsak a részvényekbe áramló tőke gyakorol nyomást, hanem a monetáris lazítás hiánya és a növekedés ösztönzésére irányuló nagyobb kötvénykibocsátások is.

A bizonyos befektetési jövedelmekre kivetett magasabb adók és a rövid távú befektetési alapok visszaváltási díjainak emelése szintén nyomást gyakorol a piacra.

„A kötvényhozamokra felfelé ható nyomás nehezedik, mivel a befektetők elfordulnak a kínai állampapíroktól a részvények felé, és a monetáris lazítási várakozások is mérséklődtek” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY Mellon ázsiai–csendes-óceáni piaci stratégája. A 10 éves hozam valószínűleg „a 2% felé tart, az első ellenállás 1,95%.”

A hónap elején spekuláció indult arról, hogy a jegybank esetleg újraindítja az államkötvény-kereskedelmi műveleteit, amelyeket január óta felfüggesztettek, hogy megfékezze az értékpapírok eladását. Azonban eddig kevés jel utalt egy ilyen lépésre.

A Kínai Népbank több mint egy hete pénzt pumpál a rendszerbe, hogy elegendő likviditást biztosítson az ünnepi szünet előtt.

A befektetők azonban úgy vélik, hogy a likviditásinjekció nagysága elmaradt a várakozásoktól – mondta Xiaojia Zhi, a Crédit Agricole CIB hongkongi közgazdásza.

Néhány rövid távú volatilitás ellenére a hozamok felfelé mutató mozgástere „még mindig viszonylag korlátozott a fokozatos reflációs folyamat, a mérsékelt politikai lazítás” és annak kilátása miatt, hogy a jegybank újraindíthatja kötvénykereskedését – tette hozzá Zhi.

