Már a kutyának se kellenek a kínai kötvények

Nagyot emelkedett idén a kínai államkötvények hozama, mivel a részvénypiac kedvező teljesítménye miatt a befektetők a részvényekbe teszik áta pénzüket.
A 10 éves kötvények hozama három bázisponttal 1,92%-ra nőtt, ezzel három nap alatt öt bázisponttal emelkedett. A hozam várhatóan harmadik egymást követő hónapban is nőni fog, amire 2022 óta nem volt példa. A piacok október 1–8. között zárva tartanak a Nemzeti Ünnep miatt.
A kínai kötvényekre nemcsak a részvényekbe áramló tőke gyakorol nyomást, hanem a monetáris lazítás hiánya és a növekedés ösztönzésére irányuló nagyobb kötvénykibocsátások is.
A bizonyos befektetési jövedelmekre kivetett magasabb adók és a rövid távú befektetési alapok visszaváltási díjainak emelése szintén nyomást gyakorol a piacra.
„A kötvényhozamokra felfelé ható nyomás nehezedik, mivel a befektetők elfordulnak a kínai állampapíroktól a részvények felé, és a monetáris lazítási várakozások is mérséklődtek” – mondta Wee Khoon Chong, a BNY Mellon ázsiai–csendes-óceáni piaci stratégája. A 10 éves hozam valószínűleg „a 2% felé tart, az első ellenállás 1,95%.”
A hónap elején spekuláció indult arról, hogy a jegybank esetleg újraindítja az államkötvény-kereskedelmi műveleteit, amelyeket január óta felfüggesztettek, hogy megfékezze az értékpapírok eladását. Azonban eddig kevés jel utalt egy ilyen lépésre.
A Kínai Népbank több mint egy hete pénzt pumpál a rendszerbe, hogy elegendő likviditást biztosítson az ünnepi szünet előtt.
A befektetők azonban úgy vélik, hogy a likviditásinjekció nagysága elmaradt a várakozásoktól – mondta Xiaojia Zhi, a Crédit Agricole CIB hongkongi közgazdásza.
Néhány rövid távú volatilitás ellenére a hozamok felfelé mutató mozgástere „még mindig viszonylag korlátozott a fokozatos reflációs folyamat, a mérsékelt politikai lazítás” és annak kilátása miatt, hogy a jegybank újraindíthatja kötvénykereskedését – tette hozzá Zhi.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Szárnyal a BYD, zuhanórepülésben a Tesla Európában
Szenved a Fiat, az Opel, a Seat és a Porsche is.
Kimondták: hibrid támadás alatt áll az egyik európai ország, eszkalálódnak az események
Péntekre uniós szintű találkozót hívtak össze.
Máris itt a reakció: visszautasítja a Mol állításait a Janaf!
Teljes egészében ki tudják elégíteni a Mol finomítóinak olajigényét.
Érik a szakítás az EU két legerősebb hatalma között – Mi lesz így az új generációs vadászgéppel?
Franciaország akár egyedül is megépítené inkább.
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Egy videót is csatoltak.
Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Egyre feszültebb a helyzet.
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Már a németek is úgy látják, hogy szükséges lesz feltörni az oroszok Brüsszelben zárolt pénzeit.
Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?
Elindult a jelentkezés a kifejezetten osztályoknak szóló OTP Class Pályázatra.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.