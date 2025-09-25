Már olyan méreteket ölt a betegszabadságos csalás, hogy majd belerokkan egy ország

A francia táppénzrendszer
évi 10 milliárd eurós költsége komoly kihívást jelent a költségvetési hiánnyal küzdő ország számára.
François Bayrou volt miniszterelnök, aki nemrég elvesztette pozícióját, 5 milliárd eurós egészségügyi kiadáscsökkentést és a csalások elleni szigorúbb fellépést tervezett.
A Francia Nemzeti Egészségbiztosító tavaly 42 millió euró értékű táppénzcsalást akadályozott meg, ami több mint kétszerese a 2023-as értéknek. Ez azonban valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, mivel a biztosító csak 2022-ben kezdte szigorítani ellenőrzéseit, és sok vizsgálatot magánnyomozók végeznek.
A Reuters által megkérdezett öt magánnyomozó mindegyike arról számolt be, hogy a táppénzcsalásokkal kapcsolatos üzletáguk virágzik. Baptiste Pannaud nyomozó szerint az ilyen jellegű megbízásai több mint kétszeresére nőttek az elmúlt négy évben.
Fabrice Lehmann, egy 1994 óta működő magánnyomozó szerint egyes célszemélyek versenytársaknak dolgoznak betegszabadságuk alatt, mások saját vállalkozást indítanak. Kollégája, Patrice Le Bec olyan eseteket is látott, amikor valaki táppénzre ment, majd egyenesen a repülőtérre indult nyaralni.
A francia társadalombiztosítás napi maximum 41,47 eurót fizet a táppénzen lévő munkavállalóknak, akár három éven keresztül. Emellett a munkáltatók gyakran kiegészítik ezt az összeget a fizetés nagy részére egy meghatározott időszakig.
A Pénzügyi Főfelügyelet 2024-es jelentése szerint a francia közszféra alkalmazottai 2022-ben átlagosan 14,5 napot, míg a magánszektor dolgozói 11,7 napot töltöttek táppénzen. Németországban, ahol szintén bőkezűek a juttatások, a munkavállalók átlagosan 14,8 napot voltak betegszabadságon 2024-ben.
Bruno Boivin magánnyomozó szerint a kormány csalás elleni ígéretei "értelmetlenek", mivel a szabálytalanságokat ritkán szankcionálják. Egy nagy közlekedési vállalatnál végzett munkája során az egyik részleg alkalmazottainak 30%-a volt táppénzen, de a bizonyított csalások ellenére senkit sem büntettek meg.
A szakértők szerint a COVID után felgyorsult a hiányzások száma. Jean-Claude Delgenes közgazdász úgy véli, hogy Franciaország nagyon vertikális, tekintélyelvű vezetési stílusa már nem felel meg a munkavállalók empátia és együttműködő változás iránti igényének, és ez a rendszer elnyomó jellegű.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
